Ganó Cilic y así quedó el cuadro de cuartos de final de Roland Garros: los cruces y horarios

Con el triunfo del croata Marin Cilic (N°23) sobre el ruso Daniil Medvedev (N°2), en tres sets (6-2, 6-3 y-6-2), quedaron confirmados los cruces de los cuartos de final de Roland Garros en Paris.

Medvedev llegaba con un solo partido disputado en tierra esta temporada después de haberse sometido a una operación de hernia hace dos meses, y pese a haber jugado bien sus primeros tres partidos, que ganó sin ceder un set, este lunes no tuvo opción alguna ante Cilic, ex número 3 del mundo y campeón del US Open en 2014.

En cuartos, el ‘cañonero’ croata se enfrentará al ruso Andrey Rublev (N.7) que se clasificó este lunes aprovechándose del abandono de su rival, el italiano Jannik Sinner (N.12) por dolores en una rodilla al inicio del tercer set.

La sorpresa de este lunes la dio el joven danés de 19 años Holger Rune, quien borró de la competencia al griego Stefanos Tsitsipas (N.4) por 7-5, 3-6, 6-3 y 6-4.

Mientras que el noruego Casper Ruud (N.8) será quien se cruce con Rune, luego de vencer al polaco Hubert Hurkacz (N.12) por 6-2, 6-3, 3-6, 6-3.

Este martes arranca la instancia clasificatoria a semifinales con el duelo más atractivo y esperado del tenis mundial, entre el serbio Novak Djokovic (N°1) y el español Rafael Nadal (N°5), a las 15.45 (hora de Argentina). Antes, a las 9.30, lo hará el español Carlos Álvarez (N°6) contra el alemán Alexander Zverev (N°3).

Así quedan los partidos de cuartos de final de Roland Garros

Individuales masculinos

El martes 31 de mayo

Novak Djokovic (SRB/1) - Rafael Nadal (ESP/5)

Alexander Zverev (GER/3) - Carlos Alcaraz (ESP/6)

El miércoles 1 de junio

Casper Ruud (NOR/8) - Holger Rune (DEN)

Andrey Rublev (RUS/7) - Marin Cilic (CRO/20)

Individuales femeninos

Iga Swiatek (POL/1) - Jessica Pegula (USA/11)

Veronika Kudermetova (RUS/29) - Daria Kasatkina (RUS/20)

Martina Trevisan (ITA) - Leylah Fernandez (CAN/17)

Coco Gauff (USA/18) - Sloane Stephens (USA)