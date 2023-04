Roland Garros: Gabriela Sabatini y Gisela Dulko volverán a brillar en el Torneo de Leyendas

Gabriela Sabatini volvió el año pasado a jugar en Roland Garros. Después de 27 años del que había sido su último partido sobre el polvo de ladrillo parisino -en los cuartos de la edición 1995- y a 26 de su retiro, disputó el Torneo de Leyendas del Grand Slam francés junto a Gisela Dulko y llegó a la final. Y parece que a Gaby le gustó sentir otra vez la adrenalina de la competencia, porque en este 2023 decidió aceptar otra vez la invitación del certamen parisino.

“Felices de haber sido invitadas nuevamente a participar del Trophée des Légends, nos vemos en Roland Garros del 6 al 11 de junio”, escribió la mejor jugadora argentina de la historia en una publicación en su cuenta de Instagram, que también compartió su compañera, ex número uno del mundo en dobles.

El objetivo será, como en 2022, disfrutar, pasarla bien y regalar parte de su magia al público. Aunque, conociendo el lado competitivo de Sabatini -que tendrá 53 años cuando se dispute el torneo-, la dupla seguramente también buscará la revancha del título que se le escapó el año pasado, cuando perdieron la final por 1-6, 7-6 (7-4) y 10-6 con las italianas Flavia Pennetta -ex pareja de Dulko en el circuito (juntas ganaron el Masters femenino de 2010 y el Australian Open 2011)- y Francesca Schiavone.

En la fase de grupos había sumado dos victorias (ante las estadounidenses Lindsay Davenport y Mary Joe Fernandez y frente a la croata Iva Majoli y la francesa Mary Pierce) y una derrota (con las también locales Tatiana Golovin y Nathalie Tauziat).

“Al principio me dio un poco de nervios, no estaba muy segura”, reconoció en una nota con ESPN poco antes de su debut. “Lo que más nerviosa me ponía era volver al ambiente, porque siento que esto pertenece al pasado y volver a estar mezclada con los tenistas... Me da cosa ir al vestuario, por ejemplo. Todavía no fui y no sé si voy a ir. Siento como que no pertenezco, es mi sensación”.