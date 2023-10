Rodrigo Isgró, quien no jugará frente a Francia, nominado en los World Rugby Awards

Una vez que el dorado trofeo Willam Webb Ellis sea entregado en el Stade de France al primer tetracampeón de la historia, la temporada 2023 habrá concluido definitivamente. Pero dicha imagen no será la última para los protagonistas, puesto que horas después (el domingo 29), en la Ópera Garnier de París, se llevará a cabo la prestigiosa gala de los Premios de World Rugby (los World Rugby Awards). Y en la nueva celebración estarán involucrados dos jugadores argentinos, pues el mendocino Rodrigo Isgró y Marcos Moneta fueron nominados como candidatos al premio Mejor Jugador de Seven del Año. Ambos jugadores sobresalieron en la memorable campaña 2022/23 de Los Pumas 7′s en el circuito mundial, y comparten la nominación con los neozelandeses Akuila Rokolisoa y Leroy Carter.

Estas prestigiosas distinciones de los World Rugby Awards, en el bicentenario de la creación del rugby, contemplan once categorías, y se trata de un premio que Marcos Moneta recibió en 2021. Los finalistas en las distintas categorías fueron votados por prestigiosos jurados de los World Rugby Awards, pero el público también podrá dar su opinión, con la votación online abierta hasta pasado mañana por la tarde (sábado 28 de octubre). En total, son ocho los países representados entre los nominados, con Nueva Zelanda como líder de esa lista honorífica, con nueve nominaciones en seis categorías.

La temporada 2022/2023 ha sido la mejor de todos los tiempos para Los Pumas 7′s, porque cosecharon 6 medallas (3 de Oro y 3 de Plata), terminaron en el segundo lugar del ranking mundial, la mejor ubicación histórica. Incluso, eso les permitió conseguir la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de París 2024. Las tres consagraciones de la temporada fueron en el Seven de Hamilton, en el Seven de Vancouver y en el Seven de Londres, mientras que las medallas de Plata se lograron en el Seven de Los Ángeles, en el Seven de Singapur y en el Seven de Toulouse.

Hablando de cracks, Rodrigo Isgró y Marcos Moneta nominados a mejor jugador de Seven del año. Merecido reconocimiento muchachos! 💪 pic.twitter.com/9Khu7KHFOd — RUGBYDECUYO (@rugbydecuyo) October 26, 2023

Marcos Moneta fue el tryman de Los Pumas 7′s en la circuito mundial 2022/23, con 47 conquistas, mientras que Rodrigo Isgró apoyó un total de 33. El jugador mendocino fue el único que tuvo presencia perfecta en los 66 partidos de los 11 torneos de la temporada, y Moneta jugó un total de 54 encuentros.

Isgró nació el 24 de marzo de 1999, y se inició en este deporte a los 4 años en Mendoza Rugby Club, donde llegó por su tío (Fabián Puche). Luego de actuar con Los Pumitas en la Copa del Mundo de Rosario 2019, debutó en Los Pumas 7′s; su primera actuación fue el 25 de enero de 2020 ante Australia (caída 7-38), en el Seven de Hamilton. Con el seleccionado de juego reducido disputó un total de 22 etapas del World Rugby Sevens Series (122 caps). Además, vistió la camiseta del seleccionado de Cuyo, con el que participó en dos Campeonatos Argentinos Juveniles y un Seven de la República. Rodrigo también participó del Mundial U20 de 2019, y en la actualidad es parte del plantel de Los Pumas en la Copa del Mundo de Francia 2023 (es el Puma Nº 888 y suma 3 caps). Fuente: www.uar.com.ar

TODOS LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS WORLD RUGBY 2023

JUGADORA DEL AÑO DE SEVEN

Michaela Blyde (Nueva Zelanda)

Maddison Levi (Australia)

Tyla Nathan-Wong (Nueva Zelanda)

Reapi Ulunisau (Fiji)

JUGADOR DEL AÑO DE SEVEN

Rodrigo Isgró (Argentina)

Marcos Moneta (Argentina)

Akuila Rokolisoa (Nueva Zelanda)

Leroy Carter (Nueva Zelanda)

TRY DEL AÑO

Damian Penaud (Francia) ante Irlanda, por el Seis Naciones (11 de febrero)

Duhan van der Merwe (Escocia) ante Inglaterra. Seis Naciones (4 de febrero)

Hugo Keenan (Irlanda) ante Francia. Seis Naciones (11 de febrero)

Vinaya Habosi (Fiji) ante Georgia. RWC 2023 (1º de octubre)

ENTRENADOR DEL AÑO

Andy Farrell (Irlanda)

Ian Foster (Nueva Zelanda)

Simon Raiwalui (Fiji)

Jacques Nienaber (Sudáfrica)

JUGADOR REVELACIÓN

Louis Bielle-Biarrey (Francia)

Manie Libbok (Sudáfrica)

Mark Tele’a (Nueva Zelanda)

Tamaiti Williams (Nueva Zelanda)

JUGADOR DEL AÑO

Bundee Aki (Irlanda)

Antoine Dupont (Francia)

Eben Etzebeth (Sudáfrica)

Ardie Savea (Nueva Zelanda)