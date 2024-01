Rodolfo De Paoli: “La manera más cercana al éxito es jugar bien”

Alejado del casete habitual, siempre claro para expresar sus ideas y confrontativo ante lo que no concibe, Rodolfo De Paoli comienza a dejar su huella en Mendoza. En un mano a mano con Los Andes, el actual DT de Independiente Rivadavia dejó en claro que entiende que no hay atajos al triunfo, aunque “el fútbol es un juego y premia al que gana”. Y mientras analiza nombres de posibles refuerzos, dejó respuestas para lo que vendrá.

- ¿Cómo te recibió Mendoza? Has llegado a uno de los clubes más populares de la provincia...

- La verdad que con mucha ilusión, con mucho afecto. Me han hecho sentir muy cómodo, muy a gusto. Pero no solamente la gente de Independiente Rivadavia, sino la gente en general de Mendoza. Así que en ese sentido no me puedo quejar.

- ¿Y cómo ha sido el arranque de la pretemporada? Se fueron algunos jugadores importantes, pero otros están llegando...

- La verdad que fue muy positivo el arranque. Empezamos ayer (por el jueves). Entrenamos en un lugar muy lindo. Nos costó conseguir ese lugar, pero la verdad que es un lugar muy cómodo; las canchas muy buenas. Y tenemos jugadores importantes que se han quedado, como es el caso de Real y de Arce. Obviamente me hubiera encantado que se queden Romero y Elordi, pero en líneas generales se han quedado los más importantes. Reali firmó una extensión de su contrato y a Arce le queda un año más. Así que, mientras no aparezca una oferta que convenza al club, Alex seguirá siendo nuestro delantero goleador. Ahora queremos recuperarlo, viene de una lesión que lo tuvo a maltraer el año pasado. Y además tenemos la base de los chicos: Petrazzo, Maidana... Ham está jugando la Copa de Asia y se van sumando chicos, como es el caso de Saliadarre, Napolitano, Lucero y juveniles con muy buena proyección. Y bueno, obviamente ahora estamos esperando los refuerzos de, quizás más jerarquía.

- Hablando de refuerzos, seguramente ya diste referencias respecto de tus preferencias; ¿Son entre 9 y 10 refuerzos los que faltan?

-Sí. Hoy estamos entrenando con 15 jugadores y un plantel se tiene que componer de entre 25 y 28 jugadores. Así que seguramente van a llegar entre 9 y 10 más.

Matías Reali firmó un nuevo vínculo con la entidad mendocina y sigue un año más.

- El debut que se viene será en una categoría nueva, con características totalmente diferentes a la Primera Nacional y navegando aún entre la euforia de los hinchas y la dirigencia tras el ascenso...

- Lo importante es el primer partido en nuestra casa, donde esperamos que se llene el estadio. Estamos trabajando fuertemente para que eso suceda. Debutar en Primera, de local, es una gran ilusión que tiene la gente de Independiente Rivadavia. Y me refiero a dirigentes, jugadores, hinchas e incluso el propio cuerpo técnico. Tenemos mucha ilusión. Debutar en Primera División contra un equipo tan grande como Independiente de Avellaneda. Pero bueno, también tenemos los contratiempos; el debut está muy cerca y hace un rato te acabo de contestar que estamos esperando a 10 jugadores. Eso escapa un poco a un proceso lógico. Van a ser difícil el comienzo, pero no tengo ninguna duda que al final del camino vamos a terminar muy bien.

- Referido a lo táctico y estratégico, en el ambiente futbolero mendocino hay discusiones respecto de cuál es tu esquema favorito y cuál va a ser la propuesta...

- Me gusta que los equipos nuestros no le dejen hacer muchos pases al rival. Eso habla de una presión. Obviamente me gusta que tratemos de tener la pelota con criterio y no tenerla porque si. Ese es un poco el estilo que me define. Después si es 5-4-1, 4-4-2, 4-3-3 no modifica lo que queremos incorporar.

- ¿Imaginas muchos cambios para la próxima temporada del fútbol argentino, teniendo en cuenta a situación económica que está viviendo también el país?

- El problema económico es muy delicado. La devaluación, la inflación, y la moneda hacen que la competencia económica con otros países sea muy débil. La Es muy delicada la cuestión económica argentina y estamos compitiendo contra mercados que, inevitablemente, económicamente nos sacan varios cuerpos de ventaja en estos momentos. Es muy difícil. Entonces, hay que tener paciencia y saber que se viven tiempos difíciles.

- ¿Tuviste la posibilidad de evaluar las inferiores del club?

- Me parece que tenemos que darle, lamentablemente, más prioridad a lo urgente que a lo importante. Es importantísimo el fútbol formativo; pero hoy hemos abocado la urgencia de conformar un plantel y debutar en Primera División. Después del 27 de enero, tenemos tres partidos en diez días. Sería una mentira muy grande hablar del selectivo y las inferiores cuando tenemos que conformar un plantel nuevo.

- ¿Cómo fue la charla con los dirigentes y que te convenció de este proyecto?

- Me conocen desde hace muchísimos años. Siempre estuve cerca de Independiente Rivadavia. Y yo siento que Agustín Vila, Daniel Vila y toda su comisión están convencidos de mi manera de entrenar, de cómo vivo el fútbol... Y me ofrecieron un proyecto integral, donde hay que reorganizar las inferiores, el selectivo, la infraestructura del club... Y la verdad es que es un desafío extraordinario asumir al frente de un equipo con tanta historia. Mira cómo se está reconstruyendo el estadio, cómo se está reorganizando la ciudad deportiva, los jugadores que están llegando, el trato humano de la gente, que me ha recibido de una manera especial... Todo eso me generó un compromiso extraordinario teniendo en cuenta que no pasa todo por lo económico y lo deportivo, sino también por la vinculación humana.

El plantel azul ya entrena bajo las órdenes de De Paoli, quien se mostró confiado.

- Recién te pregunté por los objetivos de la dirigencia, pero no por los tuyos...

- Será una temporada larguísima; tiene 40 fechas por delante. El primer objetivo es permanecer en la categoría. Y para eso hay que sumar muchos puntos. Tantos puntos que te obligan a hacer casi 50. Y con 53 te metes en una Copa Sudamericana. El primer año para un equipo recién ascendido es el más difícil. Creo mucho en el proceso.

- ¿Vale ganar a cualquier costo en este fútbol tan resultadista?

- ¿Qué sería cualquier costo?

- Aunque sea jugando mal y defendiendo todo lo que se pueda...

- ¿Y así podrías ganar todos los partidos?

- Es probable que no. Pero a Grecia les resultó en la Euro 2004...

- Para mí defendió muy bien Grecia en aquel torneo. Pero ahí hay una visión de la gente. El fútbol es un juego y premia al que gana. Yo estoy convencido, como soy muy resultadista, que para lograr resultados hay que jugar bien. Y como soy tan resultadista, sé que tiene un factor grande de azar, por lo que tratamos de achicar ese margen. Y porque somos más resultadistas que los extremadamente resultadistas, estamos convencidos de que la manera más cercana al éxito es jugar bien.

De Paoli dixit

El gran objetivo. “Esto no es de un día para otro; creo mucho en el proceso para que Independiente Rivadavia tenga una gran experiencia en primera, mantenga la categoría y compita igual e igual con todos los equipos”.

De la D a la A. “Debo ser el único DT del fútbol argentino que dirigió todas las categorías y en partidos internacionales. Eso habla de que recorrí de abajo hacia arriba todas las categorías. Poca gente lo sabe, ¿no?”.

Sus dos pasiones. “Ya elegí que quiero hacer; elegí hace años. Si la gente me etiqueta por éxitos, seguramente será como relator. Pero yo ya elegí allá por el 2007 elegí: quiero ser entrenador y en ese cargo estoy”.