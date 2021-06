Riquelme muy duro con el periodista Roberto Leto: “Nunca criticaste a la dirigencia anterior”

Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca, tuvo un tenso cruce televisivo con el periodista Roberto Leto, a quien implícitamente acusó de operar para la dirigencia anterior del Xeneize, la que encabezada el ex presidente Daniel Angelici.

“Ahora Leto está muy preocupado por los refuerzos de Boca. Hace un año y medio no decía nada, tiene que entender que sus amigos nos dejaron un club con muchas deudas”, disparó Riquelme en el programa Fútbol 90, conducido por Sebastián Vignolo en ESPN y en el que Leto se desempeña como panelista.

Tras ese comentario de Riquelme, Leto pidió la palabra para desmentir la acusación del ídolo. El periodista dijo que él no era amigo ni de Angelici ni de ninguno de los dirigentes que estaban antes que el actual gobierno de Boca, del que Riquelme es figura excluyente.

“Me nombraste como si yo fuera familiar de algún dirigente. Te respeto mucho, pero hay una cosa que hay que explicar: hace veinte años que esta gente estaba en el club, eso no significa que yo no los haya criticado”, se defendió Leto.

“Vamos, Leto, te conozco hace veinte años. Estoy seguro de que no los criticaste”, retrucó Riquelme. El ídolo de Boca volvió a cuestionar a la dirigencia anterior, aseveró que el gobierno de Angelici dejó deudas por “14 millones”.

“Te veo muy preocupado, Leto, como si Boca no tuviera buenos jugadores. Como si Rojo no fuera bueno, como si Cardona no fuera bueno, como si Zambrano no fuera bueno”, insistió Riquelme.