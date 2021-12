Regional Amateur: por un enfrentamiento entre dos facciones de la barra de San Martín, no se jugó en San Rafael

Una vez más los violentos ganaron su partido. Más de 100 años de vida y de gloria del Atlético Club San Martín, en la lona. Pisoteado. La interna de la barra brava de San Martín, otra vez pasó factura. Un enfrentamiento entre Los Pibes de Ciudad y Los Leones del Este, con armas blancas, armas de fuego y combates cuerpo a cuerpo en las inmediaciones del estadio de Huracán de San Rafael, determinó que no se pueda jugar el primer partido de la serie entre El Porvenir y Atlético Club San Martín de la fase 2 del Torneo Regional Amateur. Como los incidentes se produjeron afuera del estadio, intervino la Fiscal de Instrucción y el partido fue suspendido.

Increíble pero real. Desde el último martes, cuando los directivos de El Porvenir anunciaron a sus pares de ACSM que podía asistir público visitante, las redes sociales del León, explotaron con amenazas de ambas facciones. Se prometieron sangre y lo cumplieron. Pero, la herida más grande, se la provocaron a la institución. Hoy, el León, depende del Tribuna de Penas del Consejo Federal. ¿Se reprogramará el partido? ¿Se le dará la serie ganada a El Porvenir? Qué sanción le caberá al club del Este provincial. Por estas horas, son todos rumores y sólo hay que esperar el informe del árbitro Cabrera y la decisión del Tribunal.

Amenazas en las redes sociales. / Captura. Gentileza

El presidente de San Martín, Gabriel Mostaccio, habló con Radio Galileo de San Martín y afirmó: “Estamos destruidos. Una vez más, estos personajes no hacen un daño terrible. Ahora, dependemos del tribunal de Penas del Consejo Federal. Desde que volví a la presidencia, no tengo contacto con estos tipos. No damos entradas. Nosotros tuvimos que pagar entrada acá en El Porvenir y quiero aclarar que sus directivos nos trataron muy bien”.

❌ Oficialmente suspendido el partido entre El Porvenir (San Rafael) y San Martín (@acsmmza).

Fuera del estadio hubo incidentes entre facciones de la barra de San Martín, que dejó un herido de bala.

Otra vez el club perjudicado por barras. La misma historia de siempre. — Gabriel Pérez Iglesias (@gabrielpi07) December 18, 2021

De inmediato, afirmó: “Falló el operativo de Seguridad, estos personajes no pueden llegar a la cancha. No pueden entrar más”. Asimismo, el titular albirrojo, confirmó, la presencia de armas blancas, facas y que hay un herido de arma blanca hospitalizado en el Hospital Teodoro J. Schestakow.

Amenazas en las redes sociales. / Gentileza. Gentileza

Por su parte, Alberto Pérez Gasul, presidente de La Liga Sanrafaelina, explicó: “que se encontraron armas blancas entre los barras de San Martín y que por esta razón, Fiscalía, tuvo que recorrer todas la instalaciones de para constatar los hechos”.

Según el presidente de El Porvenir (SR), son 3 los heridos de bala.

Dirigentes de San Martín dicen que esto "podría terminar muy mal" para el club.

Decidirá el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. Pinta feo. — Gabriel Pérez Iglesias (@gabrielpi07) December 18, 2021

Para tener en cuenta:

Los incidentes se produjeron dos horas antes del inicio del encuentro pactado a las 18. Llegó la hora del partido, El Porvenir saltó al campo de juego a realizar los moviemientos precompetitivos y el plantel de San Martín estaba arriba del micro en la puerta del estadio. Nunca lo dejaron ingresar. Sin embargo, vale aclarar que tanto la prensa partidaria como toda la delegación del León, no sufrió incidentes alguno. Pero, desde Fiscalía, se ordenó el cierre del estadio y nadie más pudo ingresar.

Ahora, el futuro del Atlético Club San Martín en el presente Regional Amateur, dependerá de la decisión del Consejo Federal.