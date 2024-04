Quién es Nico Sánchez, el ex Godoy Cruz que Messi “casi le pega” en el vestuario

Nico Sánchez, exjugador con una trayectoria en clubes argentinos como River Plate y Racing Club, ahora es ayudante técnico en Rayados de Monterrey.

Este viernes, su nombre cobró notoriedad luego de un incidente post partido que involucró a Lionel Messi y Gerardo Martino de Inter Miami.

El episodio ocurrió después de que Rayados derrotara a Inter Miami 2-1 en los cuartos de final de la Concachampions.

Messi en el último partido del Inter Miami (Prensa)

Aparentemente, Nicolás Sánchez presenció a Messi y Martino increpando a los árbitros en términos agresivos, lo cual lo llevó a intervenir.

Según relató Sánchez en un audio filtrado, fue testigo de un comportamiento “desubicadísimo” por parte de ambos. “Si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos”, expresó Sánchez al personal de la Concacaf presente en el lugar.

Esta intervención no fue bien recibida por Martino, quien regresó para enfrentarse a Sánchez. Messi también se sumó al enfrentamiento, increpando a Sánchez con frases como “¿quién te pensás que sos? ¿Quién sos, salame? ¿A quién te comiste?”, además de gestos amenazantes.

La anécdota, narrada por Sánchez en un audio, se volvió viral rápidamente. Aunque Sánchez es conocido por sus pasos en River Plate y Racing Club, su papel como asistente técnico en Rayados de Monterrey le ha dado mayor visibilidad.

La carrera de Nico Sánchez como jugador

Nicolás Sánchez, de 38 años, inició su carrera en Boca Juniors y se destacó en Nueva Chicago antes de debutar en Primera División en 2004.

Luego de su paso por River Plate, donde fue campeón del Clausura 2008, Sánchez continuó su carrera en Godoy Cruz, destacándose como uno de los pilares del equipo con 139 partidos jugados y siete goles.

Nico Sánchez en su paso por River

En 2014, Sánchez se unió a Racing Club, donde también cosechó éxitos, incluyendo un título de liga en 2014 con Diego Cocca como entrenador.

Nico Sánchez en Racing

Posteriormente, se unió a Rayados de Monterrey en 2016, donde se convirtió en una figura emblemática del club. Durante su tiempo en Rayados, Sánchez disputó 179 partidos y marcó 42 goles, contribuyendo significativamente a la conquista de títulos como dos Copas MX, un campeonato de Primera División y dos Ligas de Campeones de la Concacaf.

Nico Sánchez en su paso por Godoy Cruz

Tras un breve regreso a Godoy Cruz en 2021, Sánchez decidió retirarse debido a lesiones y se unió al cuerpo técnico de Rayados como asistente técnico principal en junio de ese mismo año. Desde entonces, ha desempeñado un papel en el equipo, colaborando estrechamente con el entrenador Fernando Tano Ortíz.

Nicolás Sánchez, exfutbolista de Rayados de Monterrey

El audio completo de Nico Sánchez sobre la pelea con Messi y Martino

“Voy a contar este audio que seguramente va a ser reenviado a muchos grupos y gente que me está preguntando lo mismo. Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque si no me hubiera pegado, me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Creo que buscaba mi reacción más que pegarme”.

“Yo veo siempre los partidos en una cabina con dos compañeros y termina el partido y bajamos al vestuario como siempre. En el medio tiempo yo bajo al vestuario, veo a Messi de lejos, pero no lo pude saludar, aparte era medio tiempo”.

“Cuando termina el partido, nosotros bajamos al vestuario, antes de entrar, todavía no habían entrado los jugadores nuestros ni del Inter. El vestuario está uno enfrente del otro, nos cruzábamos sí o sí”.

“Cuando estoy en la puerta, lo veo a Messi a tres metros míos. Estaba el de seguridad y un argentino que está siempre con Messi. En buena onda, me acerco para pedirle una foto a Messi, el seguridad en buena onda me para”.

“Yo veo que Messi estaba re caliente y justo estaban entrando los árbitros. Ahí los encara Messi y les dice de todo, de todo, de todo a los tres-cuatro árbitros. Y atrás de él, el Tata Martino, pero desubicadísimos los dos. Si nosotros hacemos eso nos echan a todos a la mierda”.

“Los siguieron hasta la puerta del vestuario, el árbitro miraba y no decía nada. Cuando se calmó la cosa, empiezan a entrar los jugadores al vestuario, el Tata Martino en la puerta del vestuario saludando a los jugadores del Inter”.

“El Tata Martino estaba encendido y me di cuenta de que quería tirar algo para que se encienda aún más lo que estaba pasando en el ambiente, que estaba pesado. Y el Tata Martino tira, no me acuerdo bien la frase, pero tipo ‘faltan 90 minutos, todavía estamos vivos’ o ‘allá...’, no sé, algo dijo”.

“Y yo estaba tranquilo, nunca me enojé. Estaba gente de la Concacaf ahí, los miro y le digo ‘si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos’. ¿Para qué? El Tata Martino, que estaba entrando al vestuario, se dio vuelta y me empezó a decir de todo, y apareció Messi, yo pensé que se había ido”.

“Messi me quería comer crudo, se me acercó el de seguridad, que no me tocó porque yo no reaccioné, ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. Y me ponía el puño al lado: ‘¿quién te pensás quién sos, quién sos salame, a quién te comiste?’”.

“No sé las cosas que me dijo, creo que no me insultó. Como yo no lo miraba, miraba para otro lado, no contesté nunca, peor... El Tata Martino, pobre pelotudo, lo tenía de frente y me decía ‘¿tanto vas a llorar?’ Un pelotudo... Yo nunca respondí ni contesté a nadie”.

“Los videos seguramente los borraron todos, porque los videos los dejan muy mal parados a ellos, porque lo que hicieron es gravísimo, pero bueno, es parte del show. Ellos quieren claramente ensuciar y embarrar la cancha y fue lo que yo quise evitar, o dejarlos en evidencia, y por eso se armó el tole tole”.

“Pero no hubo piñas ni pelea, pura discusión y apriete, nada más. Ellos estaban enojados y estaban buscando que nosotros nos mandemos alguna macana, pero no pasó nada, los que quedaron mal fueron ellos, por eso no va a salir ningún video ni nada porque los que quedan mal son ellos”.