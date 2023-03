Quién es el Ezequiel Ávila, el delantero argentino que fue convocado por la Selección de España

Tras el Mundial Qatar 2022, son muchas las selecciones que buscan reinventarse y planean renovaciones históricas. Una de ellas es la Selección de España, que tras la salida de Luis Enrique, el nuevo entrenador Luis de la Fuente quiere llenarla de sangre nueva.

Lo cierto es que el entrenador no solo tiene en carpeta a jóvenes promesas de la Liga sino que también planea convocar a consagrados del futbol ibérico y también naturalizar a algunos extranjeros destacados.

Chimy Ávila en Osasuna

Uno de los que está en carpeta es el delantero argentino del Osasuna Ezequiel Ávila que en las últimas horas entró en la nómina de De la Fuente en una lista preliminar de jugadores y, según se confirmó, el próximo 17 de marzo se conocerán a los convocados para los amistosos que España jugará el 25 de marzo en Málaga ante Noruega y el 28 de marzo visitará a Escocia en Glasgow, en partidos válidos por la clasificación para la Eurocopa 2024.

Ezequiel “Chimy” Ávila, el delantero que podría vestirse vestir la camiseta roja

Tras enterarse de que forma parte de la lista preliminar de Luis De la Fuente, Ezequiel “Chimy” Ávila manifestó este martes sentirse “orgulloso” por haber sido citado para el seleccionado de España.

“Estoy muy feliz de integrar la lista previa. Sigo trabajando día a día, no me desespero y, si me toca, estaré muy orgulloso de defender la camiseta de España”, indicó el futbolista nacido en Rosario y nacionalizado español, en una reciente entrevista que otorgó al periódico deportivo español Marca.

Chimy Ávila en San Lorenzo

Ávila, de 29 años, inició su carrera en Tiro Federal de Rosario y, luego, jugó para San Lorenzo, antes de recalar en España, donde jugó primero para Huesca y, luego, en Osasuna, donde alcanzó su mejor versión y que hace un par de temporadas estuvo en el radar del Barcelona para reemplazar a Luis Suárez, pero una lesión de ligamentos le cortó su sueño.

Lo cierto es que el futbolista rosarino se encuentra centrando todas sus fuerzas para tener una chance a nivel internacional ante la falta de un delantero central que pueda competir con Álvaro Morata.