Quién es el arquero de la Liga Profesional que está en carpeta de Lionel Scaloni para la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no descasa y trabaja permanentemente observando a todos los futbolistas argentinos que tienen chances de ser convocados y en esta oportunidad mira para los tres palos.

En la última convocatoria para el inicio de las Eliminatorias Sudamericana el entrenador convocó a cuatro arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso, Franco Armani y Walter Benítez, una de las sorpresas en la lista, pero en el próximo llamado aparecería otro portero: Augusto Batalla.

El arquero de San Lorenzo es uno de los arqueros más regulares del fútbol argentino y eso generaría que Scaloni le dé una oportunidad en el Seleccionado, donde participó en las Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Cabe recordar que la próxima fecha de Eliminatorias es el jueves 12 de octubre ante Paraguay en el Monumental y el martes 17 donde tendrá que visitar a Perú.