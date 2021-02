Premier League: con la vuelta de Agüero, el City sumó su vigésima victoria consecutiva

Manchester City no detiene su marcha y esta tarde alcanzó su 20ª victoria consecutiva al derrotar 2-1 a West Ham por la 26° fecha de la Premier League en la vuelta de Sergio Agüero a la titularidad tras más de cuatro meses. El conjunto de Pep Guardiola lidera cómodamente el torneo con 13 puntos de ventaja sobre el United y Leicester, que juegan este domingo.

En un partido muy trabado, al City le costó desnivelar a su rival. De hecho, ambos tantos llegaron gracias a que sus centrales se quedaron dentro del área tras una pelota parada. En el primer tiempo, el que apareció para ponerle la cabeza a un centro de Kevin de Bruyne fue el portugués Rúben Dias (PT 30m).

Pero la ventaja no se condecía con lo que pasaba en el campo, ya que a Manchester City le faltaba profundidad y le costaba llegar al arco rival. De hecho, Agüero no dispuso de ninguna oportunidad de marcar. Por eso no sorprendió que al término del primer tiempo Michail Antonio (PT 43m) igualara el marcador tras aprovechar una buena intervención de Jesse Lingard. En este tanto quedó en evidencia la falta de ritmo de Agüero, que perdió inocentemente una pelota en mitad de cancha tras un lateral a favor.

En la segunda mitad no cambió la tónica. El líder de la Premier League seguía siendo el dueño de la pelota y de la iniciativa. El Kun dejó la cancha a los 15 minutos del segundo tiempo y en su tiempo de juego mostró poco y no logró gravitar en el área rival. Además de perder la pelota en la jugada del gol rival, se lo vio impreciso y algo fuera de ritmo. Cabe destacar que es su primera titularidad en los últimos cuatro meses, será cuestión de tiempo para que vuelva a ser el de siempre.

Con Gabriel Jesus ya en cancha, otra jugada a la salida de un córner derivó en un buen desborde de Riyad Mahrez y en una buena definición de John Stones (ST 23m) para el 2-1. Por lo hecho hasta ahí, la igualdad era lo más justo, pero la jerarquía de los de Guardiola hizo la diferencia.

Sobre el final, West Ham, con Manuel Lanzini en el banco los 90 minutos, apretó hasta estar a centímetros del empate, pero el cabezazo de Issa Diop a los 93 minutos se fue apenas desviado. Fue 2-1 para Manchester City, que con este resultado alcanzaron 20 victorias al hilo, sumando todas las competencias. A la espera de lo que suceda con Manchester United y Leicester City mañana, los de Guardiola llevan 13 puntos de ventaja en lo alto de la tabla.