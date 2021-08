Planeta Millonario: Gonzalo Montiel se despidió de River con un sentido mensaje y una serie de fotos retro

Luego de ser presentado como nuevo jugador del Sevilla, Gonzalo Montiel se despidió de River, el club que lo vio nacer, y agradeció por todo el apoyo recibido. “Hoy, después de 14 años, me toca despedirme del club que me dio todo”, expresó el lateral derecho

.Mediante su cuenta de Instagram, el jugador, escribió un sentido mensaje para decirle adiós al Millonario. “Esperé firmar para poder saludar y agradecer al club, mi casa, que me formó de chico y me dio valores, mi familia que me hizo jugar”, comenzaba el mensaje.

“Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, colaboradores. Gracias por la confianza que siempre me brindaron, a la gente del club que trabaja para que a River no le falte nada… a la pensión, mi segunda casa, donde viví muchos años y sobre todo a la gente de River, del más grande, que siempre me dio todo su cariño y apoyo”, continuó.