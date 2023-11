Partidazo en la Premier League entre Chelsea y Manchester City: goles, polémicas y buena actuación de los argentinos

Chelsea, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino y con su compatriota y campeón del mundo Enzo Fernández, igualó 4 a 4 en un partidazo contra el líder Manchester City, donde jugó el también consagrado en Qatar 2022 Julián Álvarez por la decimotercera fecha de la Premier League.

Luego de que el City comience ganando el encuentro con un gol tras un polémico penal de Erling Haaland, rápidamente Chelsea se repuso y dio vuelta el marcador gracias al tanto de cabeza de Thiago Silva y el de Raheem Sterling, cumpliendo con la ley del ex. Y cuando se terminaba el primer tiempo, en donde los de Pochettino creían que se llevaban el resultado a favor al vesutario, Manuel Akanji puso el testazo que dejó el 2 a 2 tras la primera parte.

En el complemento, apenas rodó la pelota, Manchester City encabezó una gran jugada colectiva que finalizó Haaland, poniendo el 3-2 a favor que terminó siendo parcial, ya que a falta de 20 minutos para el final, Chelsea comandó un gran contragolpe que terminó en el tanto del afilado Nickolas Jackson, autor de un hat-trick el pasado lunes ante Tottenham.

Cuando todo parecía definido hacia la lógica paridad, Rodri sacó un filoso remate desde afuera del área que se desvió en Thiago Silva y puso el 4 a 3 para los de Pep Guardiola. Pero el partido aún guardaba una carta más. Ya en tiempo de descuento, el albanés Armando Broja ingresó al área defendida por Ederson, y Ruben Dias en el intento de bloquear la pelota se llevó puesto al delantero, por lo que el árbitro Anthony Taylor no tuvo más opción que cobrar penal para Chelsea.

Allí, desde los doce pasos, Cole Palmer también cumplió con la ley del ex y anotó un pesado remate desde la pena máxima para que el cotejo termine como lo merecía: un empate 4 a 4 que brindó un show total de fútbol.

Mientras que Emiliano Martínez fue homenajeado en Aston Villa por su reciente premio al mejor arquero del mundo en la previa de la victoria sobre Fulham por 3 a 1. Antes del inicio del partido, el “Dibu” ingresó junto a su hijo Santi y ofrendó el premio Lev Yashin a los hinchas en el estadio Villa Park, que ganó en la última gala del Balón de Oro. Mientras era ovacionado, se desplegó una bandera en una de las cabeceras con la leyenda “The Best in the World” (El Mejor del Mundo).

🇦🇷🌟 Dibu presentando el trofeo al mejor arquero del mundo de la mano de su hijo y con la bandera de fondo que le hicieron los hinchas del Aston Villa.



Que fotón. pic.twitter.com/RcH39bngH4 — TR SPORTS ®️ (@trsports_) November 12, 2023

Liverpool, sin Alexis Mac Allister por suspensión, derrotó a Brentford por 3 a 0, como local, con doblete de Mohamed Salah y alcanzó la línea de Manchester City.

Por otro lado, el argentino Facundo Buonanotte fue titular y nuevamente reemplazado en el entretiempo en Brighton and Hove, que empató 1 a 1, de local, ante Sheffield United.

Y en otro partido, Nottingham Forest, con Nicolás Domínguez de titular y sin Gonzalo Montiel, perdió como visitante 3 a 2 ante West Ham, en Londres.

Posiciones: Manchester City 28 puntos; Liverpool y Arsenal 27; Tottenham Hotspur 26; Aston Villa, 25; Manchester United 21; Newcastle United 20; Brighton 19; West Ham 17; Brentford y Chelsea16; Wolverhampton y Crystal Palace 15; Everton 14; Nottingham Forest 13; Fulham 12; Bournemouth 9; Luton Town 6; Sheffield United 5; y Burnley 4.