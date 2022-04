Otro dolor de cabeza para Boca: pierde otro defensor para jugar la Copa Libertadores

Parece que Boca no puede tener un fin de semana tranquilo, ya que su entrenador Sebastián Battaglia tiene que definir el equipo para jugar este martes por la Copa Libertadores ante Always Ready de Bolivia y no podrá contar con Nicolás Figal por una molestia física.

El versátil defensor de 28 años que iba a ser titular contra el conjunto boliviano, debió retirarse de la practica por molestias musculares. Ante ello fue enviado de urgencia a hacerse estudios, está descartado para el encuentro en La Bombonera y en su lugar ingresaría el juvenil Gabriel Aranda.

Es que la defensa xenieze sufre ante tantas bajas por lesiones y las suspensiones que tiene que purgar en esta edición de la Libertadores, tras el escándalo del año pasado ante Atlético Mineiro. A saber: Carlos Izquierdoz, Figal y Carlos Zambrano lesionados, mientras que Marcos Rojo está suspendido.

#NicolásFigal sintió una molestia muscular en uno de sus aductores y tuvo que hacerse estudios. El central quedó descartado para el partido de mañana. En su lugar estará #Aranda. pic.twitter.com/iMp800v212 — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 11, 2022

Ante esta situación, Aranda, quien habitualmente juega en Reserva, será quien forme la dupla central junto a Gastón Ávila. Así sumará su cuarto encuentro como profesional vistiendo la azul y oro, pues también saltó al campo de juego el sábado ante Vélez y en el medio de la pandemia, ante Banfield y San Lorenzo, cuando el plantel de primera estuvo aislado preventivamente a mediados del 2021.

Battaglia había logrado recuperar a dos soldados importantes como Pol Fernández y el Pulpo González, pero sufre con las lesiones en defensa.