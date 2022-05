Omar Sperdutti: “Mi meta no es trabajar para un grupo, sino para todos los clubes de Mendoza”

No podía fallarle a la naturaleza de su árbol genealógico. Obstinado, terco, testarudo, fiel a su ascendencia de tano, a Omar Higinio Sperdutti se le mete algo en la cabeza y no claudica hasta conseguirlo. Hace poco más de un año, el sueño de todas las noches se hizo realidad: su Deportivo Maipú volvió a ser de la Primera Nacional después de casi 30 años, un logro que costó sangre, sudor y lágrimas.

Había que ir por más. Ponerle el moño a una carrera dirigencial de más de treinta años, cuando de muy joven empezó a representar a Santa Unión como dirigente e iba en bicicleta a las reuniones de la Liga Coloniense.

-Omar, ¿siente que lo logró otra vez?

-Sí, estoy muy contento, cayendo a la tierra y tomándolo con mucha responsabilidad porque esto es algo que soñé toda la vida.

-El jueves lo vimos muy emocionado y con su familia en la Liga. ¿Cuánto influyeron en su decisión?

-Cuando fui ganador lo primero que hice fue abrazar a mi hijo Hernán y ahí apareció toda mi familia porque nosotros somos una familia futbolera. Solamente nosotros sabemos lo que es la alegría, lo que es llorar y sufrir por el fútbol. En ese momento te acordás de todas esas cosas. Llevo dos meses llegando a mi casa entre las 2 y las 5 de la mañana de reuniones y juntadas. Y si no tenés una familia que te banque, no podés dedicarte a esto. Entonces, todo es gracias ellos.

Omar Higinio Sperdutti acompañado de sus nietos en La Fortaleza de calle Vergara. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

-¿Cree que el espaldarazo de apoyo del Consejo Federal fue clave?

-Estoy muy agradecido al Consejo Federal, a AFA y a todos los clubes del fútbol mendocino que me apoyaron. Porque acá no hubo ganadores ni perdedores, la que ganó fue la Liga Mendocina. Fue una Asamblea ejemplar, en paz y como corresponde.

-Ahora tiene un arduo trabajo por delante...

-Sí, pero estoy con mucha tranquilidad y convencido de que vamos a hacer las cosas bien.

-¿Fue a la Liga después de la elección del jueves?

-Sí, el viernes fui a la Liga para ver cierta documentación y todos los cuerpos coadyuvantes que tenemos que formar. Estamos trabajando, el jueves se va a presentar la nueva Comisión Directiva y vamos a anunciar los nombres de las personas que van a integrar cada cuerpo. Los consejeros ya vienen nombrados por los clubes. La clave para que esto funcione es que estemos todos los clubes integrados.

-¿Están definidos algunos de esos puestos de la Comisión Directiva?

-Te digo la verdad, lo estoy analizando. Tuve la suerte y el honor de que ninguno de los dirigentes que estuvieron trabajando para esta campaña me pidió nada, ningún puesto. Considero que son muy válidas las personas que me apoyaron desde el principio. Entonces, sinceramente voy a apagar el celular el fin de semana, lo voy a pasar con mi familia y voy a pensar y consultar con mi familia porque en mi casa nos consultamos todo.

-¿Hernán lo va a reemplazar en el cargo de presidente de Maipú?

-Desde este lunes va a ser él el presidente y dentro de un mes y medio, a finales de junio, van a ser las elecciones del Club Deportivo Maipú. Seguramente que en esa lista en la que vamos a estar todos, el presidente va a ser Hernán y lo va a acompañar mi otro hijo, Renzo. Porque acordáte que ellos vienen de nacimiento viajando en el micro con los jugadores, en la cancha, en los camarines, mamaron todo el fútbol desde chicos y conocen todo. También mis dos hijas, que conocen todo igual que mis hijos y hasta son más futboleras que yo. Vamos a estar todos por el bien de Maipú, vamos a seguir luchándola. Y yo voy a estar dedicado cien por ciento a la Liga Mendocina.

-Entre sus promesas de campaña, dijo que los clubes van a empezar a pagar la mitad de la planilla. ¿Desde cuándo se va a comenzar a implementar?

-A partir de que tenga certificación de firmas porque formalmente vamos a asumir el jueves que viene.

Omar Sperdutti es el nuevo presidente de la Liga Mendocina de Fútbol. / Mariana Villa ( Los Andes)

-¿Qué es lo más urgente a trabajar?

-Lo primero es ir a todas las instituciones que componen la Liga Mendocina de Fútbol para ver qué les hace falta y qué problemas tienen. Eso por un lado, y después trabajar fuertemente la semana que viene el tema del arbitraje.

-¿Vuelve la asociación ACAMA?

-Sí, porque tienen que estar todos. Acá faltan muchos árbitros y vamos a tener que negociar con todos para que puedan seguir trabajando y viviendo de esto. Hay muchísimas cosas por hacer, pero la idea es ir de a poco, dando pasos firmes y no equivocarnos porque a veces cuando te apurás hay cosas que no se hacen bien.

-¿Es cierto que Federico Chiapetta lo llamó para felicitarlo?

-Sí, es cierto y por suerte porque soy una de las personas que más me he peleado con él, pero lo quiero mucho y él lo sabe. Para mí fue muy importante su saludo como cada uno de los saludos que me llegaron. Tengo el celular llenos de mensajes, como nunca en mi vida lo hubiese pensado. Del Consejo Federal y AFA, incluido Chiqui Tapia, me llamaron todos. Y para mí eso es muy gratificante.

-Una de las tareas importantes que se le viene a esta nueva gestión son el tratamiento de los balances 2019-2020. Imagino que es un tema bastante escabroso por todo lo que pasó. ¿Cuándo y cómo lo van a hacer?

-Hay que ver todo, porque muchas veces se dice lo que hay, pero no lo que se debe. De todas maneras, más allá de eso, lo vamos a ordenar y vamos a trabajar para que esto salga lo más rápido posible. Ya nos olvidamos del pasado y vamos por este presente. No voy a mirar para atrás, porque sería un error. Me voy a enfocar en lo que tengo que hacer, que es mejorar a los clubes y campeonatos de Mendoza, que a los clubes les cueste un poco menos todo.

-¿Pero no le preocupa que todavía no se hayan aprobado porque hay cuestiones en tela de juicio?

-El tema de los balances no me preocupa porque no tengo nada que ver. No voy a firmar nada que esté mal.

-¿Cómo considera la gestión de Carlos Suraci al frente de la Liga?

-Carlos (Suraci) ha hecho muchas cosas bien, y el club que diga que no lo ayudó está mintiendo porque él ayudó a todas las instituciones de Mendoza. Se equivocó por apresurarse, y eso suele pasar cuando te apurás. El que hace, se equivoca y a veces es muy fácil criticar y decir que está todo mal. Los dirigentes de fútbol tenemos que tomar decisiones en el momento y a veces nos equivocamos. Yo no voy a mirar para atrás, me voy a dedicar a mi función. Para mí, Carlos hizo una buena gestión y mi idea es llamarlo a él, a Bilen, a muchos presidentes que han tenido aciertos y errores como los voy a tener también yo. A mí todo eso me enriquece.

-¿Todo lo que pasó con el caso del edificio trunco de la Liga que derivó en su imputación y la del tesorero significa una mayor responsabilidad para usted?

-Más allá de todo lo que pasó, para mí la responsabilidad de conducir la Liga Mendocina de Fútbol es la misma. No me voy a meter en el tema personal de Carliltos (Suraci).

Gabriel Mostaccio, dirigente del Club San Martín perdió en la elecciones por la presidencia de la Liga Mendocina, ganada por Omar Sperdutti.

-¿Lo sorprendió que Gabriel Mostaccio se subiera a la elección a último momento?

-Sí, porque no me gustó que prestara el apellido. Él es un dirigente del fútbol muy respetado, no podés prestar tu nombre, como él mismo lo dijo: “Me subieron al ring”. ¡Pero yo me voy a subir al ring si yo quiero!

-Él dijo que se subió al ring porque lo hicieron subir al ring, dando a entender de que hubo cosas que no le gustaron de su forma de proceder en la campaña.

-Mostaccio está perdido, yo no voy a hablar más de él porque le gané por más de la mitad de los votos y, segundo, que le explique a la gente de San Martín cómo salió de ahí. ¿Qué hizo por San Martín? A él le dolieron un montón de cosas, pero a mí me duele que no hayamos podido debatir. Que los periodistas hicieran las preguntas que quisieran, libremente.

Aparte, él trabaja en el gobierno de Las Heras, es presidente del PRO. Y esto es fútbol, es otra cosa, no es política. A mí me llama la atención que él se haya prestado para todo este tipo de cosas. Acá se tienen que poner los pantalones los radicales, los peronistas, los del PRO, los de la izquierda y trabajar para todas las instituciones porque tenemos una contención social tan grande que los necesitamos a todos. Él sabe que se subió porque le dijeron del otro lado que se tenías que subir. Salieron a la luz audios de Castillo que decía que Mostaccio iba a ser presidente, pero que la Liga la iban a manejar ellos.

Hoy el fútbol de Mendoza merece unión. Nunca dije que estoy en un grupo, porque mi meta siempre es trabajar para todos los clubes de la Liga Mendocina de Fútbol. Y no como ellos que decían que eran un grupo. ¿Un grupo de qué? Entonces el que no estuviera en el grupo de campaña no lo iban a gobernar. Por suerte, en San Martín hay buena gente, ahora cambió y que cada uno se haga cargo.

El intendente de Maipú, Marías Stevanato también felicitó a Sperdutti como nuevo presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

-¿Cree que si hubiesen estado Castillo o Carrera como contrincantes hubiese sido tan contundente el triunfo?

-Creo que la diferencia hubiese sido mayor porque la última semana se dedicaron únicamente a ensuciar la cancha, nada más. Es terrible, el día anterior a las elecciones fui con mi hijo más chico a la Liga y había un dirigente que está en la actual comisión y le mandó un mensaje a su grupo para decir que yo había llegado para apurar a los empleados. ¿Y sabés para que fuimos? Porque Carlos Suraci me enseñó la Liga de arriba abajo para saber dónde estábamos parados. Había lugares y cosas que no conocía porque uno generalmente va a al primer o segundo piso. Estoy cansado de esa gente, se tienen que quedar en su casa. Hoy, gracias a Dios hay cambio. Soy partidario que hay que cambiar el estatuto y el presidente que quiera presentarse tiene que venir con avales o haber sido realmente presidente, que es quien sabe los costos y gastos que tiene una institución.

-En su campaña también dijo que desaparecerá la Primera B.

-Sí, y lo sostengo.

-Entonces, ¿cuál es la idea sobre el formato de campeonato?

-Primero, mejorar la infraestructura de las instituciones. Después, desde febrero a septiembre jugar por torneos Regionales y quizá Copa Argentina. La idea es que todos jueguen por algo para y tener premios. Que juguemos todos contra todos, que Ferroviario tenga la posibilidad de jugar con Godoy Cruz, ¿por qué no? Para esa gente sería un premio también. Si no hacemos algo, la Liga desaparece. Basta del egoísmo. La idea es abrir el abanico para los clubes de otros departamentos, como Tupungato y Tunuyán, que quieran participar. Que volvamos a las canchas. Por ahí, jugar de preliminar un fútbol Senior, tener a los viejos queridos ahí.

-¿Y el futsal?

-Desde el viernes va a haber un presidente que se va a encargar de eso, el viernes vamos a arrancar con el formato para empezarlo.

-¿Quién va a ser el encargado de esa disciplina?

-Todavía no lo puedo decir.

-¿Es posible traer a la Selección Argentina antes del Mundial?

-Esta semana viajaré a Buenos Aires y voy a ver si podemos traer a la Selección y también una final de algún torneo o copa, cosa que les ingrese dinero a las instituciones de Mendoza. También van a volver a competir a nivel nacional las selecciones juveniles de Mendoza.

-¿Van a reformar el estatuto?

-Hay que reformarlo sí o sí, vamos a crear una oficina jurídica para que le hagamos todos los papeles a los clubes que les falte alguna documentación. Para que todos podamos tener subsidios, porque todos los equipos son iguales y porque todos los dirigentes trabajamos por nuestros clubes desde la mañana hasta la noche, sea grande o chico. Entonces, merecemos todos lo mismo.

-¿Los empleados continúan?

-No se mueven, hablé con todos ellos y les dije lo que me gustaba y lo que no. Llegar a la Liga tiene que ser una alegría, no como ahora que parece que fuera un cementerio. Hay que cambiar todo. Que los dirigentes, los chicos y los papás puedan tomarse un café o una gaseosa en la Liga.

-¿Se vuelve a las reuniones semanales de Consejo Directivo?

-Lo vamos a hablar en la reunión de Consejo, pero creo que una vez por semana no tiene sentido. Debería ser cada 15 días. Eso sí, todos los meses nos tenemos que juntar todos los presidentes para evaluar lo que pasó en el mes y planificar lo que viene.

-¿Vuelve la Copa Mendoza?

-Se juega sí o sí. La fecha se va a evaluar la semana que viene cuando tengamos los cuerpos formados.

-¿Los carnets de los jugadores se van a volver a renovar cada dos años, como dice el estatuto?

-No, acá tenemos que trabajar para no achicar en eso ni en revisaciones médicas y para que los carnets no sean falsificados tienen que renovarse periódicamente. Las revisaciones médicas completas tienen que ser cada seis meses, hay que juntar la plata para poder hacerlo. Hay que achicar los costos, pero también los problemas que pueden surgir por hacer las cosas mal. A los clubes hay que darle más y mejores servicios.

-¿Y el tema del autoseguro?

-No sé, porque hay cosas que me estoy interiorizando. Lo que está bien se queda, lo que está mal se va.

¿Cuál es su principal sueño en estos dos años de gestión?

-Que los clubes crezcan, que dentro de dos años haya más dirigentes y sobre todo, no fallarle a mi familia que es la que me apoya en todo esto. No fallarle a los clubes ni a mis amigos ni al Consejo Federal.

Perfil

Nombre: Omar Higinio Sperdutti

Fecha de nacimiento: 11/08/1960.

Edad: 61 años.

Familia: Sonia González (esposa); Hernán, Daiana, Aixa y Renzo (hijos); Guadalupe, Tiziano, Felipe y Genaro (nietos).

Trayectoria como dirigente: Presidente del Club Santa Unión de Lunlunta en la década del 90. En febrero de 2003 asumió la presidencia del Deportivo Maipú.

Trayectoria como futbolista: El Gringo Sperdutti del medio (Carlos es el mayor y Luis, el menor) hizo toda su carrera como wing derecho del Granate, donde se desempeñó entre 1978 y 1983.