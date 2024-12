Nueva generación: los 15 nuevos jugadores de la Selección Argentina que podrían ir al Mundial 2026

El Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se encuentra a la vuelta de la esquina y lo cierto es que son varios los jugadores argentinos que dan todo por estar allí y repetir el título conseguido en Qatar 2022.

En ese sentido, podemos dar por sentado que varios campeones del mundo estarán ausentes de este torneo, como es el caso de Franco Armani y Ángel Di María, ya retirados del seleccionado. A estos se le puede sumar Alejandro “Papu” Gómez, quien transita una inactividad severa producto de un caso de dopaje y estará habilitado recién a mediados del próximo año.

Argentina Campeón del Mundial Qatar 2022

Por otro lado, están los casos de Nicolás Otamendi y Lionel Messi, quien llegarían con avanzada edad a este torneo y, por ahora, no piensan en retirarse.

Además, otros campeones del mundo como Germán Pezella, Guido Rodríguez, Marcos Acuña y Ángel Correa parecen relegados en la consideración de Lionel Scaloni, debido a sus ausencias en las últimas convocatorias.

Las 15 promesas de la Selección para el Mundial 2026

Al presente ganador de la Selección Argentina, se le vislumbra un futuro prometedor, repleto de jugadores que podrían dar la talla en el próximo Mundial 2026.

- Walter Benítez (PSV) y Juan Musso (Atlético Madrid)

Ante la baja de Armani, la Selección Argentina tiene dos puestos reservados para Dibu Martínez y Germán Rulli, por lo que uno de estos dos futbolistas podría colarse en la lista final y ser alternativa bajo los tres palos. El primero viene de ser campeón de la Eredivisie con el PSV de los Países Bajos, equipo que lidera la actual campaña. Mientras que el ex hombre de Racing fue clave en obtención de la Europa League con el Atalanta y, esta temporada, fichó en el Atlético de Madrid, donde es suplente de Jan Oblak.

Walter Benítez, el arquero argentino que aún sueña con Qatar 2022. / PSV

Juan Musso y su reflexión tras quedar fuera de la selección (AP)

- Facundo Medina (Lens)

Relegado en la lista final de la Copa del Mundo 2022, la cual hubiese ido si se lesionaba Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico. Es una de las figuras del Lens, donde se encuentra asentado. Medina puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo, tal y como lo ha mostrado desde su debut con la Selección en una victoria 2-1 ante Bolivia (2020).

Facundo Medina, jugador del Lens.

- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Realizó su debut en 2019 con la mayor y recién este año volvió a ser convocado. Actualmente es figura del Olympique de Marsella, club que le pelea la Ligue 1 al PSG.

Leonardo Balerdi, jugador del Olympique Marsella

- Marcos Senesi (Bournemouth)

El zaguero central surgido de San Lorenzo atraviesa un gran momento en el Bournemouth de la Premier League, club pequeño que se encuentra a las puertas de las clasificaciones para copas europeas. Rechazó representar a Italia en busca de vestir la camiseta del seleccionado nacional y todavía espera su chance para demostrar.

Marcos Senesi en su debut con la selección

- Nehuén Pérez (Porto)

Este defensor surgido en Argentinos Juniors, de paso por Udinese de la Serie A y ahora en Porto, fue campeón de la Finalissima en Wembley, en 2022, dado que integró el banco de suplentes. Siempre fue del gusto del entrenador, que lo convocó por primera vez en 2020 y llegó a estar incluso en la convocatoria preliminar del Mundial de Qatar. Una de sus características es la polivalencia en defensa, donde puede jugar de primer central, central derecho en línea de tres y hasta de lateral derecho, un puesto que el seleccionado necesita reforzar.

Nehuén Pérez, jugador del Porto

- Valentín Barco (Sevilla)

El lateral izquierdo del Brighton cedido al Sevilla de España todavía no encuentra su lugar en Europa, ni tampoco su posición. Dueño de unos centros que saben lastimar, el desafío para este jugador sería potenciar lo físico y encontrar el lugar donde se sienta más cómodo en el campo de juego.

En foto del 11 de febrero del 2024, el argentino Valentín Barco celebra la victoria 1-0 de su país ante Brasil en el Preolímpico Sudamericano. El viernes 1 de marzo del 2024, Barco es convocado a la selección mayor para los próximos duelos amistosos. (AP Foto/Ariana Cubillos)

- Ezequiel Fernández (Al Qadsiah)

El volante central recaló en esta temporada en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, sin embargo, es seguido de cerca por Lionel Scaloni, quien lo convocó en una fecha FIFA a mitad de año. Quizás una transferencia a una liga más visible pueda ayudarlo a ser una fija en las convocatorias.

Ezequiel Fernández, uno de los mejores en el equipo albiceleste (Prensa AFA)

- Alan Varela (Porto)

Pese a que no recibió convocatorias en la Selección Absoluta de Argentina, el cuerpo técnico lo sigue de cerca debido a su buen andar en el Porto, donde es titular fijo y varios equipos de las grandes ligas lo quieren. Si bien tiene competencia en el puesto, la ausencia de Guido Rodríguez podría abrirle una puerta.

Alan Varela fue presentado en el Porto FC. / Gentileza.

- Nico Paz (Como)

El hijo de Pablo Paz, nació en España aunque tiene nacionalidad argentina, es zurdo y juega de volante ofensivo. Hizo todas las Inferiores en el Real Madrid y debutó en la mayor el pasado 15 de octubre de local ante Bolivia.

el Como de Italia le ganó por 2-0 a la Roma en la jornada 16 de la Serie A. (Gentileza EFE)

- Valentín Carboni (Olympique de Marsella)

Aunque en la actualidad afronta una lesión de ligamentos que lo tendrá alejado de las canchas hasta mitad del 2025, el volante ofensivo del Olympique de Marsella fue la gran sorpresa de la Copa América, donde rindió en los escasos minutos que disputó.

Carboni se lesionó, y quedó desafectado de la Selección Argentina. / Foto: AFA

- Matías Soulé (Roma)

Este extremo derecho oriundo de Mar del Plata estuvo a las órdenes de Javier Mascherano en la Sub 20 y la Sub 23, participó del Mundial Sub 20 celebrado en el país. Su gran desafío será conseguir la titularidad en la Roma, lo cual le ayudaría a tener un puesto asegurado en la lista de Scaloni.

Matías Soulé, jugador de la Roma

- Alejandro Garnacho (Manchester United)

Una de las grandes promesas del país, busca consolidarse en un ciclotímico Manchester United de la Premier League. En la Selección está bien considerado y fue parte del plantel campeón de la Copa América 2024 (jugó 66 minutos en la victoria contra Perú por la fase de grupos) y acumula seis encuentros con la Celeste y Blanca, donde no marcó goles y debe una buena actuación.

Alejandro Garnacho

- Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

El hijo del Cholo Simeone, de 21 años, surgió en River Plate y emigró al Atlético de Madrid en 2020. Fue en las juveniles argentinas donde se dio a conocer y sus actuaciones no solo le valieron la chance de ser el último futbolista en debutar en el ciclo Scaloni, sino que ya es considerado como titular para su padre en LaLiga.

- Valentín Castellanos (Lazio)

El único mendocino de las últimas convocatorias está acostumbrado a pelearla de atrás y actualmente goza de un gran presente en la Lazio, tras sus pasos por Chile, Uruguay, el New York City de la MLS y el Girona español en donde explotó, anotando 4 goles al Real Madrid.