No hay paz: Angelici apuntó contra Riquelme y aseguró que a “Tevez lo ningunearon siempre”

Daniel Angelici, expresidente de Boca, no se guardó nada y lanzó varias críticas a la actual dirigencia del club que encabeza Jorge Amor Ameal y además apuntó contra el titular del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme porque consideró que hubo un destrato con Carlos Tevez.

“Carlos es una persona que tiene mucha experiencia ha sido un jugador exitoso en todos los clubes en los que estuvo. Creo que lo han ninguneado de entrada, pero él es profesional, terminó haciendo un buen campeonato el año pasado y a los 37 sigue dándole cosas a Boca” , expresó Angelici en diálogo con el periodista Jonatan Viale en Radio Rivadavia (AM 630).

El Tano, dirigente ligado al macrismo, también aprovechó el espacio para opinar sobre la actual gestión de Ameal y su Comisión Directiva. “El socio les dio el voto de confianza. Tienen que gobernar, pero no son los dueños del club. Yo les deseo lo mejor, por Boca, quiero que a Boca le vaya bien siempre”, afirmó quien en las últimas elecciones apoyó a Diego Gribaudo.

“Boca es un club muy grande que necesita un presidente presente. Hay que estar en el día a día tomando decisiones, cosa que no veo. Yo salí a hablar cuando me hicieron denuncias sobre la administración que creo que fue un fuerte nuestro, pero después entiendo que el que gana tiene que gobernar. Formamos una oposición constructiva porque queremos a Boca”, continuó el ex directivo.