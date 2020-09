Neymar explotó tras su expulsión: “le pegué porque es un racista”

Neymar fue el gran protagonista del partido entre el PSG y el Olympique de Marsella, que acabó con triunfo para el visitante por 1 a 0, luego de 11 años sin festejos en del clásico. El brasileño tuvo un cruce con el español Álvaro González, a quien finalmente agredió físicamente en el final del encuentro.

El ex Barcelona acusó en la primera mitad al defensor de racista, aunque los micrófonos de la transmisión oficial no pudieron captar que el jugador del Marsella pronunciase algún insulto de esta índole. Esa discusión a los gritos no fue sancionada por el árbitro, pero quedó claro que a partir de ese momento nació un duelo personal entre ambos.

Una vez terminado el encuentro, el goleador tuiteó: “Mi único arrepentimiento que tengo es no haberle dado a este imbécil en la cara”.

Sobre el final del partido, en el cuarto minuto de adición, el brasileño fue en búsqueda del zaguero español. Primero lo empujó contra la línea de cal y luego tuvo un fuerte entredicho. Más tarde, aprovechó la batalla campal desatada por el cruce entre Leandro Paredes y Darío Benedetto, para golpear a González. En un primer momento, el árbitro no lo expulsó por esa piña, pero al revisar la acción en el VAR pudo comprobar la acción y le mostró la tarjeta roja.

Al salir rumbo al campo de juego, Ney se enojó con el árbitro asistente y luego gritó ante cámara: “Es un racista, por eso le pegué”. No conforme con eso, se quedó parado en el túnel que dan a los vestuarios, aguardando por su rival a quien había amenazado con golpearlo tras el pitazo final.

Más tarde también dejó otro mensaje en las redes sociales: “VAR captar mi “agresión” es fácil ... ahora quiero ver la imagen del racista llamándome “MONO HIJO DE PUTA”... ¡eso quiero ver!”, disparó.