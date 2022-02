NBA: Facundo Campazzo seguirá en Denver Nuggets y ahora deberá luchar por el terreno perdido

Finalmente, Facundo Campazzo no cambiará de equipo y seguirá jugando para Denver Nuggets. El argentino estaba a la espera de saber si pasaba a otro equipo o no. En los últimos partidos el ex Real Madrid no tuvo mucha participación dentro de la cancha, lo que agigantó el rumor de un posible traspaso. Con el Trade Deadline finalizado recientemente, el base ex Peñarol de Mar del Plata se asegura terminar la temporada en el mejor básquet del mundo.

En los últimos 10 partidos, Denver obtuvo 7 victorias y apenas 3 derrotas, y su principal figura fue el joven Bones Hyland, que juega en la misma posición que Campazzo. El roockie de 21 años, elegido en primer lugar en el último Draft, pasó a ser el base suplente por decisión del entrenador Michael Malone y respondió dentro de la cancha con grandes actuaciones. La mejor fue en el partido frente a los New York Knicks, en donde Hyland anotó 22 puntos y capturó 6 rebotes.

No hubo traspaso... El argentino Facundo Campazzo seguirá en los @nuggets pic.twitter.com/bKJGcHrYbw — Fer Martínez Larrosa (@fermartinezlar) February 10, 2022

Debido a esta decisión, Campazzo perdió terreno y ya no juega tantos minutos como en el pasado. En los últimos siete encuentros, el base argentino disputó apenas 25 minutos, lo que da un promedio de menos de cinco minutos por juego. Esto demuestra que ha perdido lugar dentro del equipo, y emigrar hacia otro equipo de la mejor liga del planeta lo podría ayudar a sumar minutos.

Facundo Campazzo finalmente se queda en Denver Nuggets, esperemos que le den el lugar que merece🚨🚨🚨 pic.twitter.com/9xJhx7Or6U — NBA Para Todos (@EnLineaNBA) February 10, 2022

Según el periodista estadounidense Mike Singer, que cubre la campaña de los Denver Nuggets, la franquicia estaba en la búsqueda de un defensor, y Campazzo pudo haber sido parte de la transferencia. “La franquicia está buscando activamente un defensor para el perímetro en las horas que restan para la finalización del trade deadline”, dijo Singer. De todos modos, esto no sucedió y el argentino seguirá luchando por un lugar en el conjunto de Denver.