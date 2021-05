Mundo Boca: Miguel Ángel Russo recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

Miguel Ángel Russo recibió esta mañana la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En la imagen que se viralizó en las redes sociales se lo ve sosteniendo el carnet que valida la inyección.

Desde el comienzo de la pandemia, Boca se encargó con mucha responsabilidad de la salud de todos los trabajadores. Pero en especial la de su entrenador, que por edad (65 años) y enfermedades previas (cáncer) fue catalogado como un paciente de riesgo.

Hoy fue un día muy importante tanto para él como para toda su familia: fue vacunado en una sede del Pami, en Provincia de Buenos Aires. Una excelente noticia si se tiene en cuenta que la tasa de contagios en el AMBA es muy alta y que en las últimas semanas hubo jugadores de Boca que contrajeron la enfermedad.

Fue en el año 2017 cuando una situación habitual para un ser humano, como la de ir al baño, alertó a Russo de que algo no estaba bien en su cuerpo. Hizo una consulta médica que arrojó como resultado un diagnóstico de cáncer de próstata. Fue un golpe que lo dejó desorientado. Pero rápidamente inició un tratamiento y el técnico protagonizó una recuperación que dio a conocer de manera pública en una conferencia.

“Primero me toca una serie de agradecimientos que tiene que ver con lo que me ha ocurrido: empiezo por Millonarios, con todos mis jugadores, incluidos los más grandes, el cuerpo médico y todos los que sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo. Agradecido a la gente, a mi oncólogo, a los médicos que me atendieron y que me dieron mucho amor”, dijo en el final de enero de 2018. En esa misma conferencia se quebró y con apenas un hilo de voz subrayó: “Esto se cura con amor, nada más, así que a todos ellos muchas gracias”.