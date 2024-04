Mundo Boca: el Consejo de Fútbol confirmó que no va a incorporar a ningún refuerzo por la lesión de Lucas Blondel

La lesión de Lucas Blondel fue esa manchita que no permitió que la fiesta por la victoria a San Lorenzo fuera total. Lágrimas, tristeza y la confirmación posterior de que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha dejaron una sensación agridulce puertas adentro, y también un grave problema: las pocas opciones en el lateral derecho que baraja ahora Diego Martínez.

¿Traerán un refuerzo para reemplazarlo? Es la gran pregunta que empezó a surgir con el correr de las horas; y la respuesta llegó este martes, mientras la delegación emprende rumbo hacia Bolivia para el debut en la Copa Sudamericana: no, no saldrán al mercado.

Aunque el reglamento le permite a Boca ir en busca de un refuerzo ante este tipo de lesión ligamentaria de un futbolista del plantel, el cuerpo técnico decidió, en consonancia con el Consejo de Fútbol, que no incorporarán a nadie y que se arreglarán con los jugadores que tienen a disposición en el lateral derecho.

El problema principal que explica en parte el porqué de esta decisión tiene que ver con que, de traer a alguien, dicho futbolista no va a poder ser utilizado para la fase de grupos de la Copa Sudamericana dado que Boca ya envió la lista de buena fe y no puede reemplazar a Blondel, quien ya habia sido incluido antes de lesionarse. Es decir, solo podría jugar en el torneo local y la Copa Argentina. Así la cosas, luego de meditarlo largo y tendido, Martínez decidió que no será necesario buscar un reemplazante para Blondel.

Lucas Blondel se retiraba así del campo de juego. Todo indica que es una lesión grave en su rodilla derecha. Le realizarán estudios al lateral derecho de Boca. pic.twitter.com/lxzrqeUbvN — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) March 30, 2024

La opciones de Boca en el lateral derecho tras la lesión de Blondel

El entrenador apenas cuenta con solo un jugador con rodaje en Primera y de lateral derecho como su posición natural: Luis Advíncula. El otro en el puesto es Dylan Gorosito, que jugó el Mundial Sub 17 con la Selección Argentina y fue incluido en la lista de la Copa Sudamericana, pero que todavía no debutó

🔵🟡 Boca informó de manera oficial que Lucas Blondel sufrió un esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior.



🇺🇾🚨 Por su parte, Edinson Cavani tuvo una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo.



Pronta recuperación, Lucas querido 🙏 pic.twitter.com/HRM126dKfg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2024

En tanto, Lautaro Di Lollo (como lo hará mañana en el debut en la Sudamericana) y Aaron Anselmino aparecen como alternativas ya que, más allá de que su puesto natural es el de defensor central, en el cuerpo técnico les ven condiciones para ocupar ese lugar por su buen pie y velocidad, además de su fuerte en la marca. En la misma línea también se puede mencionar a Nicolás Figal, pero con el asterisco de que todavía de recupera de un esguince de rodilla y recién podría volver para la visita a Newell´s del fin de semana.