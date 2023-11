Mundial Sub 17: Argentina enfrentará a Venezuela en los octavos de final

El equipo Sub-17 de fútbol de Argentina se enfrentará el próximo martes a Venezuela en los octavos de final del Mundial de la categoría en Indonesia.

Venezuela, que quedó en tercer lugar en el Grupo F al perder 3-0 ante Alemania, será el rival en este emocionante encuentro que se llevará a cabo en el Jalak Harupat Stadium en Bandung a las 9 de la mañana, hora de Argentina. El ganador avanzará a los cuartos de final y se enfrentará el viernes 24 de noviembre a Brasil o Ecuador en Yakarta.

Argentina lideró el Grupo D tras caer ante Senegal (2-1) y vencer a Japón (3-1) y Polonia (4-0). Por su parte, Venezuela superó a Nueva Zelanda (3-0), empató con México (2-2) y perdió ante Alemania (3-0).

En el partido entre Alemania y Venezuela, que tuvo lugar en el Estadio Internacional de Yakarta, Alemania se llevó la victoria con goles de Robert Ramsak en los minutos 1 y 57, y Eric Da Silva en el minuto 42. Los alemanes aseguraron el primer lugar en el Grupo F al sumar nueve puntos con tres victorias.

En Bandung, México obtuvo el segundo lugar tras vencer a Nueva Zelanda por 4-0 con goles de Fidel Barajas (42m), Adrián Fernández de Lara (47m) y Stephano Carrillo (54 y 67m), en un partido que experimentó un retraso de 35 minutos debido a una tormenta eléctrica. A pesar de sumar la misma cantidad de puntos que Venezuela (cuatro), México ocupó el segundo lugar gracias a un mejor saldo de goles (+2 contra 0).

Los octavos de final también han definido otros emocionantes encuentros: España vs. Japón, Inglaterra vs. Uzbekistán, Malí vs. México y Marruecos vs. Irán. Los partidos restantes por definir son el ganador del Grupo E entre Francia y Estados Unidos, que determinará los oponentes de Alemania y Senegal, respectivamente.

En cuanto a los encuentros recientes entre Argentina y Venezuela en la categoría Sub-17, se enfrentaron en el Sudamericano clasificatorio en abril de este año en Ecuador. En esa ocasión, el equipo argentino se impuso 2-1 en el hexagonal final, con Santiago López, delantero de Independiente de Avellaneda, anotando los dos goles.