Mundial Qatar 2022: Lisandro Martínez y Cristián Romero no pueden sumarse a la Selección porque no tienen la VISA para ingresar a Estados Unidos

Cada vez falta menos para el Mundial de Qatar que se estará disputando a partir del 20 de noviembre. Los seleccionados ultiman detalles para llegar de la mejor manera posible a la próxima Copa del Mundo y Argentina no es la excepción.

En tal sentido, el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni sufre un contratiempo porque aún no puede contar con todos los futbolistas a disposición. Lisandro Martínez y Cristián Romero no pudieron plegarse a los entrenamientos a raíz de que no tienen la VISA para ingresar a Estados Unidos.

Nicolás González llegará esta tarde a Miami para sumarse al plantel de @Argentina y mañana lo harán Cuti Romero y Lisandro Martínez, quienes están tramitando la Visa en Buenos Aires y se entrenan con la Sub-17. La muerte de la reina les impidió finalizar el trámite en Inglaterra. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) September 20, 2022

Los defensores del Manchester United y del Tottenham respectivamente, se vieron afectados por el fallecimiento de la Reina Isabel II debido a que los procesos administrativos para obtener el visado en el Reino Unido se cerraron y los zagueros centrales no pudieron obtener los papeles.

Ante esta circunstancia, Martínez y Romero se encuentran entrenando en el predio de la AFA y están tramitando la habilitación de la VISA que en las próximas horas se aprobaría y de esta manera se sumarían oficialmente a los entrenamientos con el resto de la delegación de la Selección Argentina.

🤝 Gianluca Prestianni y Cuti Romero, juntos en el entrenamiento matutino de la Selección 🇦🇷



⚽️ El juvenil de #Vélez entrenó en el predio de Ezeiza junto al central del Tottenham y Lisandro Martínez.



Cuánto fútbol 🪄 pic.twitter.com/k8E9hrnWNS — Sábado Vélez (@sabadovelezok) September 20, 2022

Según indicaron distintas fuentes, los futbolistas que se desempeñan en la Premier League arribarían a Miami el miércoles y se plegarían al entrenamiento del jueves, el día anterior al enfrentamiento con Honduras que se estará desarrollando el viernes a partir de las 21 horas.

La gira por Estados Unidos se dará por concluida cuando el equipo comandado por Lionel Scaloni se enfrente a Jamaica el martes 27 de septiembre a las 21 horas.