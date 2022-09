Mundial Qatar 2022: el récord desconocido con el que la Selección Argentina llegará a la cita ecuménica

De la mano de Lionel Messi, la Selección Argentina volverá a llegar a un Mundial como seria candidata a quedarse con el título, algo que no pasó en la edición de Rusia 2018. Para Qatar, el equipo de Lionel Scaloni se presentará como campeón de América y con invicto brutal, que hoy ya acumula 35 partidos.

Sin embargo, hay otro registro récord del que casi no se habla y que muestra a las claras la solidez de un equipo, que no solamente se acostumbró a no perder, ni siquiera se ve obligado a levantar partidos: Argentina llegará con dos años sin estar abajo en un resultado.

La Selección Argentina alcanzó los 35 partidos invictos. / Gentileza.

Para encontrar la última vez que estuvo en esa situación hay que remontarse al 12 de noviembre de 2020, cuando por el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el equipo empezó perdiendo contra Paraguay por 1 a 0. Fue en un partido que se disputó en la Bombonera, que luego empató Nicolás González y que quedó en la memoria por la violenta infracción de Ángel Romero, autor del gol paraguayo, sobre Exequiel Palacios.

Tras ese juego, la Selección jugó otros 26 partidos en los que siguió estirando su invicto y nunca estuvo en desventaja. Impresionante.

El invicto de la Selección Argentina de Lionel Scaloni

Copa América 2019

Argentina 2 - 1 Chile (partido por el tercer puesto)

Amistosos:

Chile 0 - 0 Argentina

Argentina 4 - 0 México

Alemania 2 - 2 Argentina

Ecuador 1 - 6 Argentina

Brasil 0 - 1 Argentina

Argentina 2 - 2 Uruguay

Argentina 5-0 Estonia

Argentina 3-0 Honduras

Argentina 3-0 Jamaica

Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022:

Argentina 1 - 0 Ecuador

Bolivia 1 - 2 Argentina

Argentina 1 - 1 Paraguay

Perú 0 - 2 Argentina

Argentina 1 - 1 Chile

Colombia 2 - 2 Argentina

Venezuela 1 - 3 Argentina

Argentina 3 - 0 Bolivia

Paraguay 0 - 0 Argentina

Argentina 3 - 0 Uruguay

Argentina 1 - 0 Perú

Uruguay 0 - 1 Argentina

Argentina 0 - 0 Brasil

Chile 1-2 Argentina

Argentina 1-0 Colombia

Argentina 3-0 Venezuela

Ecuador 1-1 Argentina

Copa América 2021:

Argentina 1 - 1 Chile

Argentina 1 - 0 Uruguay

Argentina 1 - 0 Paraguay

Argentina 4 - 1 Bolivia

Argentina 3 - 0 Ecuador (cuartos)

Argentina 1(3) - 1(2) Colombia (semifinales)

Brasil 0 - 1 Argentina (final)

Finalissima 2022