¡Mirá que te saco campeón, hermano! Dibu Martínez festejó la consagración de Messi en Brasil

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, aseguró este sábado tras ganar la Copa América-2021 al vencer en la final a Brasil por 1-0 que lo que más quería era poder ayudar a Lionel Messi a lograr un trofeo con la Albiceleste.

“Era mi sueño. Era lo que más quería en el mundo. Se lo dimos a Messi, el que más se lo merecía. En un Maracaná contra todos. Le dimos el título al mejor del mundo. Se lo pudimos dar”, comentó el guardameta.

Elegido mejor portero del torneo, ‘Dibu’ Martínez aseguró que levantar un trofeo con su selección era “un sueño” que tenía desde que dejó su país para ingresar en la cantera del Arsenal de Londres.

“No hay palabras, es un sueño que tenía de chico. me fui al Arsenal a los 16 años y luego de muchos años de esfuerzo, sabía que el sueño iba a llegar y qué mejor que el Maracanazo, y darle el título al mejor del mundo, que era lo que más deseaba en su vida”, dijo ‘Dibu’.

Preguntado sobre las sensaciones que sentía tras ganar el torneo, explicó que “te duele la panza, te duele todo, quiero ir a conocer a mi hija. Mi mujer me bancó a muerte, todavía no la pude abrazar, que era lo que más quería en el mundo. Pasé mucha mierda, gente que no confiaba en mí, pero esto queda en la historia hermano. íLo hicimos! Soy más argentino que nunca!”, concluyó.