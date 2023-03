Messi y una dedicatoria especial para sus excompañeros que arañaron la gloria

Lionel Messi dio en el Monumental un emotivo discurso después del amistoso entre la Selección Argentina y Panamá en el que el plantel de Lionel Scaloni recibió todo el cariño y el fervor de la gente tras la obtención del Mundial Qatar 2022.

“Quiero darles las gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo por ser campeones del mundo sino desde antes, de la Copa América. Habíamos dicho que íbamos a hacer todo lo posible por esto”, repasó el astro mientras acariciaba el trofeo y recibía otra ovación.

"Sé que es un día nuestro, pero no quiero olvidarme de mis anteriores compañeros con los que hicimos todo lo posible por conseguir ésta, pero no se nos dio. Estuvimos muy cerca, pero ellos se merecen el respeto y reconocimiento de todos porque dejaron todo".



“Siempre en lo personal soñé con este momento, poder festejar con ustedes, venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la Finalissima y lo más grande, que es la Copa del Mundo”, destacó, y no dejó de homenajear a sus compañeros que no pudieron alcanzar la gloria: “Sé que es un día nuestro, donde están festejando los campeones, pero no me quiero olvidar de todos los compañeros que estuvieron anteriormente, que también hicimos lo posible para lograr conseguir esto y estuvimos muy cerquita de la Copa América y el Mundial. Se merecen todo el reconocimiento del pueblo argentino, porque también dejaron todo por esta camiseta”.

¡MESSI Y LA SCALONETA VUELVEN A LEVANTAR LA COPA! 🏆🇦🇷

Lionel Messi y la hora de disfrutar la tercera estrella

“Disfrutemos de esto, pasó mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder, ojalá no pasen tantos años. Quedó demostrado que es muy difícil conseguir a Copa del Mundo, depende de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo y un gran equipo y a veces por detalles no se puede conseguir, así que disfrutemos de la tercera estrella”, cerró el ídolo.