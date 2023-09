¿Messi y Di María a los Juegos Olímpicos? Mascherano habló de la posible presencia de los campeones del mundo

El director técnico del seleccionado argentino Sub 23, Javier Mascherano, aclaró que no conversó con Lionel Messi y Ángel Di María, emblemas del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, sobre la posibilidad de disputar el año próximo los Juegos Olímpicos París 2024 en el final de sus respectivas etapas con la camiseta nacional.

Mascherano expresó que esa especulación de momento “no tiene ningún sentido” porque significar “anticiparse” a un escenario posterior, debido a que Argentina debe primero obtener una de las dos plazas para Sudamérica en el Preolímpico de Venezuela que se jugará en enero próximo.

“Ante una supuesta clasificación, llegado el momento, hablaré con Leo y Ángel, con quienes tengo una relación directa. Se que ellos tendrán un calendario ajustado con la Copa América y las Eliminatorias y a cierta edad no es fácil. Por el momento no he hablado con ellos sobre esa posibilidad. Es anticiparse sin ningún sentido”, respondió en un contacto con la prensa, que mantuvo en un evento promocional de LaLiga de España y la aerolínea Iberia.

Los colectivos de Rosario con la imagen de Messi y Di María.

Messi, Di María y Mascherano, tres “viejos conocidos”

Messi (36 años) y Di María (35), ambos campeones olímpicos en Beijing 2008 junto a Mascherano, jugarán la Copa América Estados Unidos 2024 del 20 de junio al 14 de julio y el inicio de la cita en París está previsto doce días después, el viernes 26.

Mascherano, que también obtuvo la medalla de oro en Atenas 2004 bajo dirección de Marcelo Bielsa, se planteó por el momento “ir viendo jugadores y preparar un equipo que sea el que va a representar a Argentina en enero”.

El seleccionado Sub 23 inició su entrenamiento en la pasada ventana FIFA con un plantel de futbolistas del medio local, reforzado por otros jugadores de la liga de Brasil y Estados Unidos.

Mascherano asumió la dificultad de contar con los jugadores que militan en Europa, tales los casos de Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton) y Lucas Beltrán (Fiorentina), entre otros.

“La realidad es diferente según cada caso en particular. Sabemos que los chicos que tienen más continuidad en sus equipos va a ser mucho más difícil que puedan estar porque la fecha del Preolímpico es en plena competencia en Europa”, contestó a Télam.

Mascherano, Messi y Di María en la etapa compartida en la Selección Argentina.

“Tampoco es fácil para los clubes dar una respuesta hoy, a dos o tres meses vista. Todavía falta bastante, pero hemos iniciado los contactos y llegado el momento tomaremos las decisiones correspondientes. Tenemos la esperanza de contar con aquellos chicos que tengan menos continuidad en sus clubes”, abundó.

El entrenador argentino aceptó luego que el equipo que compita por la clasificación olímpica estará compuesto mayormente por jugadores del medio local. “En Argentina hay un buen nivel, muchos chicos tienen un buen presente y mucha continiudad. Seguamente la base del equipo que podamos presentar en enero será de Argentina porque además es muy importante el tiempo disponible para trabajar”, explicó.

“Más allá de los jugadores de Europa que podamos contemplar, será muy importante ver la predisposición de los clubes y ver con cuánto tiempo de anticipación van a ceder a los futbolistas. Necesitaremos tiempo de entrenamiento para poder armar un equipo competitivo, a eso apuntamos”, concluyó.