Mendoza Premier Pádel: empieza la actividad del cuadro principal en el Aconcagua Arena

Hoy, desde las 10, comienza el cuadro principal de la quinta etapa del Premier Pádel 2022, el cual se desarrollará durante toda la semana en el estadio cubierto Aconcagua Arena, escenario donde participarán los mejores jugadores del mundo de esta disciplina. Esta fecha del circuito tendrá entre sus protagonistas a la dupla mendocina proveniente de la qualy, Germán Buenanueva y Gabriel Molina, quienes cerrarán la jornada.

El binomio que nos estará representando en la competencia, ayer jugó un partidazo en el que lucharon hasta el final que les permitió acceder al cuadro principal. La dupla terminó derrotando al binomio Briener-Vera, por: 6-4, 3-6 y 6-3. Cabe recordar, que Buenanueva llegaba con la chapa de ser el campeón mundial senior. Acompañado por el talento de Gabriel Molina, habían superado ampliamente por 6-0 / 6-3 en la primera etapa a los oriundos de Chile: Pezoa y Azocar. Y ayer volvieron a ganar aunque en 3 sets y dejaron en el camino a los representantes de Córdoba, Gonzalo Vera y Gustavo Briener. De este modo, los talentos locales celebraron el haber avanzado de fase, entraron en la conversación más grande y quedaron a la espera de lo que viene.

Mientras que después, en el hotel Sheraton se realizó la presentación oficial del Mendoza Premier Pádel, en el que estuvieron presentes, Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes de la provincia; Ulpiano Suárez (Intendente de Capital) y los jugadores y finalistas de Roland Garros del Premier de París, Juan Tello y Federico Chingotto. Quienes también estuvieron acompañados por la figura de Agustín Gutiérrez, otro de los números puestos en el circuito.

Conferencia de prensa del Mendoza Premier Pádel. Las autoridades junto a los jugadores Federico Chingotto, Juan Tello, Agustín Gutiérrez y Lucas Campagnolo. Foto: Mariana Villa / Los Andes

El jugador cordobés, Juan Tello, señaló: “Estoy contento de estar en casa y de poder jugar en nuestro país. Una oportunidad de que vengan nuestras familias a vernos. El miércoles empezamos con Federico y esperamos poder dar nuestro mejor pádel y que los mendocinos también puedan disfrutarlo” aseguró el jugador nacido en Cruz del Eje.

Respecto al frío en nuestra provincia y si influirá respecto al juego, si será un poco más lento, Chingotto comentó: “Considero que nos encontramos con unas condiciones similares que en Madrid, que considero que fueron algo lentas por el calor. No tuve la suerte de probar la pista y cuando salgamos de la conferencia iremos a practicar un rato. Con el frío será un poco más lento y habrá más estrategias, nos tocará adaptarnos lo más rápido posible a las circunstancias. Tratar de buscarle la vuelta a esos primeros momentos que son los del primer partido principalmente y, esas son las sensaciones”. A lo que posteriormente, agregó: “Por lo tanto el que mejor se adapte será el que seguramente llevará mejor el torneo y sólo esperamos que seamos nosotros”.

En cuanto al crecimiento de la actividad y que se haya incrementado nuevamente en los últimos tiempos, Gutiérrez, dijo: “Que haya más clubes y que más pistas están ocupadas desde muy temprano hasta tarde, eso habla mucho del crecimiento del pádel. Debido a eso nosotros podemos vivir de esto y gracias a nuestro trabajo a que la gente lo consume y lo gente. Entonces todo eso hace que esto crezca cada día para que ustedes puedan disfrutarlo y que seguir animándose a jugar”. Por último, comentó: “En cuanto a la pista, estuvimos probando un poco y sinceramente nos gustó. Es una cancha en la cual habrá que correr mucho. Nosotros estamos dispuestos al sacrificio, a luchar y nos tenemos plena confianza para desarrollar un buen papel. Ojalá lleguemos hasta el final”, aseguró.

PROGRAMA DE PARTIDOS DEL MENDOZA PREMIER PADEL

El cuadro principal de la etapa de Argentina del mejor circuito del Padel del mundo que desembarcó en Sudamérica, comienza hoy en el Aconcagua Arena, un gran estadio cubierto donde se instalaron tres canchas de cristal templado, con 32 partidos.

Organizado por la Asociación Padel Argentino, regido por la FIP (Federación Internacional de Padel) y respaldado por Qatar Sports Investments (QSI), la empresa que es dueña del PSG de Lionel Messi, comienza la Mendoza Premier Pádel, que es la quinta etapa de un circuito en el que ya se disputaron los torneos en Qatar, Roma, Paris (en Roland Garros), y en la última semana en Madrid. Luego de la sede de Mendoza, el circuito culminará en noviembre en Monterrey, México.

Primer turno, a partir de las 10: Juan Pablo Dip Nazar-Lautaro Mambrini vs. alessandro Tinti-Federico Beltrami (Italia); Sebastian Muñoz Campos- Ignacio Lehyt (Chile) vs. Mati Gonzalez-Luciano Puppo; Cristobal Martinez-Cristobal Molina (Chile) vs. Fernando Muñoz-Sebastian Solenghi (surgidos de la qually).

Segundo turno: Javier Reiter-Leonardo Yob (qually) vs. Alex Chozas -Valentino Libaak; (wild card) Julian Leite-Dylan Cuello vs. Ivo Andenmatten-Relis Ferreyra; Maximo Jesus Maldonado-Joaquin de Astoreca vs Ian Walker (Chile)-Pablo Molina.

Tercer turno: Simone Cremona-Marco Cassetta (Italia) vs. Maximiliano Sanchez Blasco-Juan Ignacio de Pascual; Luca Santino Cortese-Valentin San Juan vs. Marcos Cordoba Lugo-Ignacio Sager Nagel (España); Higor Ensslin Alves (Uruguay)-Joao Pedro Flores (Brasil vs. Gonzalo Sassano-Facundo Rodrigo Luis Lopez.

Cuarto turno: (qually) Tomas Luco-Felipe Calleja vs. Denis T. Perino (Italia)-Arnau Ayats Delgado (España); Lorenzo Di Giovanni (Italia)-Mauro Agustin Salandro (Italia) vs. Daniel Windahl (Suecia)-Cristian German Gutierrez; (wild card) Pablo Nicolas Egea-Fabricio Parra Heck vs. Pedro Toccafondo Neto (Brasil)-Andre Krames Freitas (Brasil).

Quinto turno: Valentino Acosta Kremnitzer (Argentina)-Carlos Luna (Ecuador) vs. Nicolas Suescun-Facundo G. Dominguez (Italia); Mauricio a. Rivero-Facundo Erguy vs. (qually) Leonel Mariano Romano-Fabio Gabriel Maldonado; (qually) Joaquin Mauro Gaitan-Gonzalo Escobar vs. Lucas Danuzzo-Martin Araujo (Uruguay). Y cierran la jornada (qually) German Gaston Buenanueva-Gabriel Eduardo Molina vs. (wild card) Santiago Rolla-Leonardo Augsburger.