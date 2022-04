Medios de Francia aseguran que se termina la “era argentina” del PSG, ¿qué pasará con Lionel Messi?

La eliminación del Paris Saint Germain de la Champions League ante el Real Madrid tendrá consecuencias, según el diario L’Equipe, una referencia del periodismo deportivo francés.

Este medio publicó este lunes artículo publicado “el fin de la era argentina en el PSG”, haciendo referencia a Ángel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes, ya que garantiza que Lionel Messi seguirá hasta el final de su contrato, el 30 de junio de 2023.

El texto está firmado por el periodista Damián Degorre y argumenta: “Largos símbolos del atractivo del PSG bajo la era qatarí, la mayoría de los internacionales argentinos han perdido su presencia y su influencia deportiva en las últimas semanas”. Y recuerda que en su momento estuvieron Lavezzi, Pastore y Lo Celso. Pero no se hace mención a la situación del técnico, Mauricio Pochettino.

Y se escribe: “Los otros tres internacionales albicelestes o están de salida (Di María) o amablemente invitados a mirar hacia otro lado (Icardi, Paredes)”.

El “Fideo” termina su contrato en junio y no hay negociaciones para su renovación, mientras que Paredes, tiene vínculo hasta junio de 2023, y jugaba con continuidad hasta su lesión de aductor. Pero pese a esto L’Equipe avanza sobre una desvinculación. No sorprende lo que publica sobre Icardi, ya que el ex Inter es suplente y apenas acumuló cuatro goles en la Ligue 1.

Además la nota de L’Equipe asegura que “Mientras Ángel Di María permanecía pegado al banquillo, Mauro Icardi sustituyó a Kylian Mbappé en el descuento del Clásico (2-1) y su entrada fue saludada por una hilera de silbidos en el Parque de los Príncipes. Así es la vida de los futbolistas argentinos del Paris-Saint-Germain: ayer llevados a la cima, hoy no lejos de estar condenados a la oprobio”, es uno de los párrafos más contundentes.

“Esta temporada, Di María no se ha mostrado a menudo a su favor. El Fideo esperaba sin embargo estirar un poco más su aventura en la capital, que inició en 2015, pero la directiva no termina de compartir el mismo anhelo”, escribe Degorre.

Sobre Icardi, L’Equipe opina: “Puede que haya cortado sus redes sociales, al menos las haya limitado a su esfera privada, todavía parece no haber digerido el episodio de su verdadera-falsa separación con su mujer-agente, Wanda, que esta última hizo público en Instagram. La telenovela había molestado a todos los niveles del club, desde Leonardo (NdeR: director deportivo) hasta a la hinchada, pasando por muchos empleados que no habían entendido por qué el delantero de 29 años se había beneficiado de tres días de vacaciones en ese momento”.

El razonamiento con Paredes es diferente: “es un jugador que divide el vestuario. Fue comprado por 47 millones de euros al Zenit en enero de 2019, nunca justificó la cantidad invertida sobre el terreno y generó muchas críticas, incluso internas. Puede que este verano clubes de la Premier League vuelvan a la carga. A medida que se acerca la Copa del Mundo, Paredes sabe que necesitará tiempo de juego para participar. Si no lo consigue en París, será en otra parte. Va a abandonar a Messi”.