“Me echaron como a un perro”: un jugador de Tigre explotó en redes tras ser separado del plantel

El mercado de pases del fútbol argentino está al rojo vivo y mientras algunos jugadores arriban a los clubes, otros se marchan y no de la mejor forma, como es el caso de un futbolista de Tigre.

Se trata de Ezequiel Forclaz quien fue notificado que no será tenido en cuenta para la temporada 2025 por el entrenador del equipo, Diego Dabove, y se mostró enfurecido en las redes sociales, en donde apoyó al equipo rival, Chacarita.

“Que no me voy a ir de Tigre, me echaron como un perro. Me echaron como un p..., la con... de tu madre. Que me importa, aguante Chaca”, expresó el mediocampista en un vivo de Instagram, totalmente cargado de furia contra el club de Victoria.

Forclaz actualmente mantiene contrato hasta diciembre de 2026 con el Matador, pero no seguirá vistiendo dicha camiseta, por lo que deberá buscarse nuevo rumbo, ya que no estará en la consideración del flamante entrenador que llegó tras la salida de Sebastián Domínguez a Vélez.

Ezequiel Forclaz fue separado del plantel de Tigre

Si bien Dabove explicó que no lo iba a tener en cuenta, le permitió entrenar junto al plantel, pero tras la viralización de sus dichos, el técnico decidió cortarlo definitivamente y no está en la pretemporada.

Recordemos que Forclaz llegó a Tigre con edad de novena tras un paso por Vélez y con 18 años tuvo su debut en la Primera del Matador ante Barracas Central en febrero del 2022.

Tras su debut, el jugador mantuvo un crecimiento importante, el cual lo llevó a ser pretendido por clubes europeos. Incluso, en noviembre del 2023 contó con una oferta de Krylia Samara de Rusia de 1.000.000 de dólares por su pase. Sin embargo la dirigencia no quería desprenderse del jugador y se terminó quedando en Tigre, donde contó con varios minutos en la gestión Domínguez.