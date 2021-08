Matt Damon reveló cómo fue su experiencia en un partido de Boca: “Lo más loco que he visto”

Matt Damon, quien está casado con la argentina Luciana Barroso, reveló cómo fue su “loca” experiencia en el estadio de Racing (El Cilindro de Avellaneda), donde vio el último partido del triangular que definió a Boca Juniors como campeón del Torneo Apertura 2008.

En una entrevista para Hot Ones, del canal de YouTube First We Feast, el actor estadounidense recordó una de las anécdotas que vivió en Buenos Aires, cuando pasó la Navidad junto a la familia de su pareja. En el segmento, cada invitado responde preguntas sobre su vida mientras prueba distintas comidas picantes. De allí el modo en que Damon habla a cámara.

“La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina”, aseguró el protagonista de “Rescatando al soldado Ryan”.

Damon, confeso hincha del Xeneize por parte de la familia de Luciana, rememoró que asistió a la cancha luego de proponérselo a un tío de su esposa.

“Le dije al tío de mi esposa, ‘¿Podemos ir a este partido?’. Y él se puso muy serio y dijo: ‘Podemos ir, podemos ir... sin mujeres ni niños’. Yo dije ‘¿Qué?’. Yo pensaba en llevar a los chicos e ir. Pero entendí por qué cuando fuimos”, comentó el actor.

Matt Damon y su esposa Luciana Barroso, nacida en Salta.

Como sucede habitualmente en los estadios de Argentina, Damon describió los controles policiales, la violencia de los barras bravas y el peculiar modo de festejar en las tribunas, distinto al de Europa, tal como él mencionó.

En el video se ilustra la Bombonera, pero en realidad el último partido del Triangular se realizó en la cancha de Racing, donde Boca enfrentó a Tigre. Previamente, el Xeneize le había ganado 3-1 a San Lorenzo, equipo que venció a Tigre 2-1. Por la diferencia de gol, pese a que Tigre se impuso 1-0 en el último encuentro, el equipo dirigido por Carlos Ischia se consagró campeón del Apertura 2008.

“Tuvimos que pasar por tres controles policiales. Había vallas con alambre de púas, es decir, era una locura total. Había policías con equipo antidisturbios. Si esto fuese el campo, la gente estaba sentada aquí y aquí. De los dos lados. Pero no había nadie sentado aquí, en los mejores asientos. Porque ese era un lugar a donde la gente podía arrojar cosas y golpearse”, detalló Damon.

El actor recordó con alegría que Boca Juniors salió campeón en aquel partido, pero la alegría se vio algo opacada por los controles de salida.

“Los hinchas del otro equipo se estaban yendo y mientras levantaban el trofeo yo dije: ‘Deberíamos irnos’. Pero debíamos quedarnos allí porque necesitaban tiempo para que el otro equipo se vaya del barrio. Había que darles como 45 minutos para eso. Cuando nos dejaron salir, en realidad nos retuvieron como en una especie de jaulas, pregunté ‘¿Qué esperamos ahora?’. Y me dijo que aún necesitaban otros cinco minutos para que se vayan. Fue realmente loco”, explicó Damon.