El día que Shakira le dijo que no a Matt Damon: cómo era su relación

No cabe duda que a Shakira pocas personas le dicen que no en algo. El talento y tendencia que ha creado la colombiana con el correr de los años, es digno de aplaudir. Sin embargo, sí hubo rechazos por parte de ella.

Así como a Luis Miguel le rechazó no una ni dos, sino hasta tres veces la posibilidad de hacer una colaboración, Shakira también ha rechazado trabajar como actriz, incluso con su carrera recién comenzando.

La relación que unió a Shakira y Matt Damon

En sus comienzos ya establecida como cantante internacional, a Shakira le llegó una propuesta para protagonizar una película con el actor estadounidense Matt Damon. Pero esto no se dio y fue la propia artista pop quien confesó qué ocurrió: “Por cuestiones de tiempo no pude llegar al casting y perdí la oportunidad”.

Al contrario de lo que dirían los otros, la creadora de “Te felicito” no lo lamentó porque aseguró: “Mi prioridad es la música”.

Shakira pudo trabajar con Matt Damon pero priorizó su carrera.

La canción que Shakira le dedicó a Matt Damon

Recientemente separada de Gerard Piqué, la barranquillera describe, como lo hizo en sus inicios, temáticas de desamor y frustraciones sentimentales. Incluso “Te Felicito”, que lanzó hace poco junto a Rauw Alejandro, trataría de la infidelidad por la que le tocó pasar meses atrás.

Shakira aborda en la canción rockera “Men In This Town”, publicada en su álbum “Loba” (2009), la frustración de los solteros porque todas las buenas citas de amor desaparecieron. La cantante colombiana relata un viaje a California, en el que alude a Angelina Jolie y llega a la conclusión de que “Matt Damon no es para mí”, es decir, el típico galán de Hollywood.