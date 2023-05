Martina de Gran Hermano rompió el silencio y reaccionó al video prohibido que circula en redes

Martina Stewart es una de las ex participantes de Gran Hermano más polémicas que tuvo la última edición. Ahora a su lengua filosa hay que sumarle su faceta como influencer y modelo, que suele exhibir su físico sin dejar nada a la imaginación de sus fans.

Lo cierto es que en las últimas horas, esta joven oriunda de Tigre ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta tras filtrarse un video íntimo en el que aparece junto a personas desconocidas.

Martina de Gran Hermano

Hay que decir que en este material dado a conocer en las últimas horas, Martina aparece junto a su actual pareja Uriel De Martini y una joven desconocida, quien se encarga de filmar a la pareja mientras están acurrucados, sin ninguna prenda o sábana que los tape.

El material circuló ampliamente en las redes sociales, generando un gran revuelo entre sus seguidores y provocando la picante respuesta de la ex hermanita. Pero lo cierto es que no llega al mismo nivel explícito que lo hace el material fílmico que se le filtró a Tomás Holder hace unas semanas.

La casualidad de que se diera a conocer tras el maerial de Holder, despertó especulaciones y llevó a algunos a especular sobre un posible montaje o una estrategia calculada para mantener la atención sobre el programa y sus participantes.

Martina Stewart Usher y su novio Uriel

Martina de Gran Hermano habló tras la viralización de su video íntimo

Martina Stewart Usher brindó una entrevista con el sitio TN Show y allí la influencer expuso su versión de los hechos. La persona que aparece en el corto, se llama Laura Puchetti, una emprendedora que se trasladó desde una gran distancia para llevarle a su casa unos productos de canje.

A raíz de este largo traslado, Martina decidió compensarle el esfuerzo y la invitó a quedarse en una juntada que tuvo en su casa con varios amigos. Después de tomar algunos tragos, la influencer se fue a dormir sin imaginar siquiera que Laura se aprovecharía de la situación para filmarla.

Martina Stewart Usher

Sobre esto, Stewart señaló: “La mina está mal de la cabeza. Esta psiquiátrica se metió en mi cuarto, no sé qué carajo”. Pese a su furia, la mediática no denunciará a Puchetti: “No, porque la mina debe querer fama y con mi novio estamos armando una empresa acá. No tengo tiempo ni ganas de dedicarle energía a esto la verdad”.