Martín Cicotello, sin respuestas, ante una nueva derrota de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia volvió a caer. Esta vez el verdugo fue Banfield que se lo dio vuelta tras comenzar con ventaja. El final fue 1-2 y una nueva reflexión sobre la falta de respuestas para reaccionar y lograr un triunfo. Con esta derrota ya van 9 de 12 partidos disputados de la Lepra en Copa de la Liga.

¿Qué dijo el DT de la Lepra tras la derrota frente al taladro en el Bautista Gargantini?

“Iniciamos el partido, muy parejo. Logramos ponernos en ventaja y después cometimos dos errores graves que nos llevaron a que el rival tomara la ventaja. Luego, fue todo cuesta arriba”, comenzó diciendo el entrenador de Independiente, Martín Cicotello en conferencia de prensa post partido de la fecha 12.

Tras las variante, “en los últimos 15 minutos tuvimos con varias chances para empatarlo. Nos faltan muchas cosas, porque si bien el equipo comenzó bien el partido, cometimos errores y no encontramos respuestas para solucionarlo”, analizó el DT.

Independiente Rivadavia enfrenta a Banfield por la fecha 12 de la Copa de la Liga / Prensa CSIR

Y agregó: “Hicimos modificaciones como hicimos en partidos anteriores. Emparejamos las situaciones, pero siempre terminamos yendo a ir a buscar el resultado. Nos esta costando sostenerlo”.

Y continuó: “Hay que seguir trabajando para encontrar esas respuestas”.

“Debo reconocer que cuando hicimos modificaciones en el segundo tiempo, encontramos algunas respuestas que no tuvimos en el primero. Seguramente el primer gol de ellos, fue evitable. Después entramos en un pequeño periodo de confusión donde el rival pudo sacar ventaja. De hecho ese gol viene de una pelota que sacamos del medio. El error fue nuestro. Tenemos que trabajar, mucho para tratar de encontrar respuestas que hoy no las tenemos”, insistió.

La reflexión llevó a Cicotello a pensar en que “fueron muchos centros que nos llegaban de los costados y no ajustamos las marcas. Tuvimos 10 o 12 minutos fatales. Me hago responsable, buscamos determinadas cosas como sabíamos que iban a pasar, como aprovechar las pelotas cruzadas que a Banfield le costaban, y de hecho así logramos hacer el gol. Pero también sabíamos de sus virtudes, una de ellas como hicieron el empate. No hay otro camino que el trabajo”.

En el primer tiempo no tuvimos demasiado la pelota. Cuando logramos cambiar el juego de orientación, logramos el gol. Pero insistimos por un lado y no giramos el juego, nos faltó esa alternativa”, concluyó.

¿Qué le queda a Independiente por jugar?

Independiente tiene por delante dos fechas más de Copa de Liga, 6 puntos en juego: un duro compromiso en Córdoba ante Talleres (fecha 13) el sábado 6 de abril y frente a Vélez (fecha 14) en el Gargantini el fin de semana del 14 de abril.

Además, por los 16vos de Copa Argentina ante el vencedor de Banfield y Ciudad de Bolivar, y quien dice que en este compromiso haya revancha.

Pero en lo que en su permanencia refiere, con un solo punto de 12 disputados, se afianza en la zona roja del descenso. Si bien falta mucho para esta definición, cada vez tiene menos recursos para sobrevivir.