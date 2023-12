Mariano Caicedo: “En ningún momento pensé que se nos podía escapar este campeonato”

“La fórmula del éxito es trabajar con profesionalismo”. La frase es de Mariano Caicedo, el entrenador campeón del Torneo Clausura de la Asociación Mendocina de Hockey sobre Césped, con el Club Alemán, en la rama masculina. El cerebro de esta nueva consagración de la institución de Dorrego habló de lo que significó esta consagración con un grupo al que había tenía en las fuerzas básicas de la entidad y a quienes hacía seis años que no conducía por encontrarse con propuestas laborales en otros clubes. “Cuando regresé vi a los chicos con las mismas ganas de ganar. Uno aportó su cuota porque el conocimiento de nuestra forma de trabajar los jugadores ya la conocían. Pusimos énfasis en cuestiones técnicas-tácticas y todo salió como se planificó por el compromiso que hubo de todas las partes”, agregó.

-Tanto con Obras como frente a Murialdo se dieron dos partidos duros, como el resultado lo indica (ambos por 3-2) ¿Qué le pidió a sus dirigidos?

-Sinceramente fueron encuentros tremendos, muy técnicos, que se definieron por detalles como así todo en un deporte como el hockey sobre césped. Siempre nos mantuvimos tranquilos porque supimos llevar de la mejor manera el día a día, desde entrenamientos a los partidos. Ahora se evaluará el proceso y se tomarán decisiones a futuro. Debo confesar que cuando me preguntaron si podía hacerme cargo del equipo, no lo dudé, pero noté que los chicos habían quedado golpeados por la derrota en el Torneo Apertura y en la Liga 8. Se habló mucho y lo que es mejor, se entendió a la perfección lo que pretendía y con mucho profesionalismo. Uno en la charla lo único que hizo fue dar conceptos y tratar de trasladar tranquilidad porque el trabajo ya estaba hecho, solamente había que seguir plasmándolo en la cancha.

-En algún momento pensó que se les podía escapar.

-En ningún momento sentí que se nos podía escapar este campeonato. Estaba muy tranquilo y confiado en este equipo. Son chicos a quienes conozco de casi toda la vida y se muy bien todo lo que pueden dar. Les pedí enfocarnos en factores específicos para cada rival al que nos tocaba enfrentar y así fuimos superando obstáculos deportivos. Este es un equipo donde se destaca mucho lo profesionales que son sus integrantes, porque muchos trabajan y estudian, pero nunca faltan a un entrenamiento.

-¿Por qué Son los campeones?

-Porque técnicamente considero que fuimos mejores que el resto de los clubes. Estuve entrenando un año en Francia y cuando se me preguntó si podía asumir este reto, no lo dudé. Entonces llegué con una propuesta nueva y los jugadores supieron captarla desde un principio. Eso ayudó a que rápidamente, entendiendo el mensaje y los conceptos, los resultados nos acompañaran en todo momento. En los partidos definitorios por ahí sentimos un poco el cansancio lógico, pero nunca renunciamos a ser protagonistas. Considero que es un título más que merecido para el Club Alemán porque encima terminó el Clausura de manera invicta, y eso también quiere decir que hicimos méritos para llegar al título.

-Desde hace varios años Alemán siempre está peleando los campeonatos, ¿cuál es el secreto o la fórmula del éxito?

-La única forma es a través de entrenamientos a consciencia de lo que uno pretende. Después claro está, los resultados pueden ser los deseados o quedarte a mitad de camino, pero en Alemán se entendió que hay una forma de trabajar y siempre se la mantiene. No hay secretos. El deportista tiene muchas cosas a su alrededor que debe cumplir más allá de lo técnico-táctico. A partir de eso, con buena alimentación, entrenamiento, descanso y la parte psicológica si es necesaria, se trabaja en procura de lograr los objetivos. Cuando todo eso es parte de un todo, los resultados están a la vista.

#ClausuraHockey2023



🔴 Un clásico del hockey mendocino: Alemán A nuevamente finalista.



🔴 Los Teutones tuvieron que trabajar bastante para derrotar a Obras por 3 a 2 y meterse en la definición del torneo. pic.twitter.com/WNh4d8yMAN — Minuto Hockey (@MinutoHockey) December 4, 2023

-¿Qué desafíos tiene a futuro?

-En la noche de los festejos hablé de mantener la idea, les informé que me gustaría continuar, aunque seguramente se deben hacer balances de todo. El desafío debe ser de superación constante, de buscar la excelencia, hay un material humano muy importante y que puede dar mucho más todavía. Será cuestión de hacer una buena planificación para el próximo año porque el club tiene muchas cosas por jugar y debe ser protagonista. Todavía no hablé con la dirigencia, pero reitero, me gustaría seguir. Tenemos que ver hacia dónde se encara el proyecto deportivo de la institución. Los chicos están muy conformes y en el cuerpo técnico también. Ahora hay que descansar y recargar pilas para el 2024.