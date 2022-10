Marcelo Gallardo habló y dejó en claro el mensaje que le dio a los jugadores de River

Si bien Marcelo Gallardo ya se había despedido de los hinchas de River en el partido ante Rosario Central en el Monumental, el “Muñeco” decidió hablar con los medios (aunque no lo tenía previsto), luego del triunfo del Millonario ante Racing y que favoreció a Boca para consagrarse campeón de la Liga Profesional.

“Principalmente a mí lo que me gustaría destacar es que en un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está cruzado, todo es tan mezquino, que parece hasta vacío de valores, nosotros creemos que desde el fútbol a veces tenemos la posibilidad de sembrar semillas, que signifiquen que más allá de todo se puede tener respeto y dignidad por la profesión, por el fútbol, por la pasión que nos genera a todos este deporte”, señaló.

El entrenador riverplatense también dejó un par de reflexiones para los hinchas: “Entiendo si hay hinchas enojados o tal vez frustrados. Pero creo es la manera, entender la manera que tenemos que representar y transmitir, más allá de las cosas, de ganar y perder. La dignidad y el sentimiento hacia lo que somos. Eso creo que tiene muchísimo valor. Sí, estoy contento, estoy muy orgulloso de sentir eso”.

También habló sobre beneficiar a Boca con el triunfo ante Racing: “Más allá de haber beneficiado a nuestro clásico rival. Es de orgullo, tener esta paz interna. Me parece que más allá de nosotros no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas cosas lindas vividas. Sobre todo, cerrarlo de esta manera, donde no teníamos teníamos que resguardar nuestra integridad, nuestra dignidad y nuestros valores. De lo demás no se vuelve. Si esto se mantiene en River, va a ser más grande de lo que es”.