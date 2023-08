Luis García, el técnico de Maipú se animó a más: “Queremos lograr el objetivo de ascender”

“¡¡¡Tomála vos.... dámela a mí... es el equipo.... del Gordo Luis...!!!”.

Los hinchas del Botellero se quedaron en el ingreso de calle Vergara para despedir de esa manera al DT del único puntero de la Zona B de la Primera Nacional, Luis García.

Un rato antes, el entrenador de Maipú brindó una conferencia de prensa en la que se mostró de buen humor, alegre, entusiasmado, pero sin dejar el análisis del juego de lado:

“No fue fácil, Ferro es un gran equipo y tiene jugadores de jerarquía. Hablé con Jorge (Cordon) previo al partido y me felicitó por la idea del equipo, ellos tienen jugadores que resuelven todo el tiempo y a eso se le suman jugadores jóvenes de la cantera que juegan muy bien. Tiene una identidad muy clara de juego y en ningún momento renunciaron a jugar”, comenzó diciendo el DT.

Consultado sobre lo que significa Sambueza para su equipo, ya que ni él ni Santi González estuvieron en el duelo ante Riestra, García enfatizó: “Rubens es importante para nosotros en todo sentido, dentro y fuera de la cancha. Que no haya estado la semana pasada no lo tomo como algo realmente muy importante, no tiene que ver con la derrota, porque en los momentos que no ha estado en el primer semestre los cuatro partidos los hemos ganado, entonces no creo que haya afectado al resultado su ausencia. Claro que siempre es importante tenerlo dentro de cancha, porque es el jugador con mayor jerarquía en la categoría y lo demuestra, por algo estamos en el lugar que estamos. Ojalá que pueda seguir en este nivel de acá al final, donde también el cansancio afecta. Este parate de 15 días viene bien para recuperar a todos”.

Sobre la posibilidad concreta de lograr el ascenso a la Liga Profesional y lo que se comenta respecto de los arbitrajes que supuestamente ayudan a Maipú, expresó: ”Eso es a lo que apuntamos, queremos lograr el objetivo. Después, todo lo que diga la gente, no podemos meternos. Lo dije cuando tuvimos arbitrajes a favor, también cuando le tocó también equivocarse en contra nuestro, es natural es parte del juego, el árbitro convivir con el error constante como les pasa a los jugadores y a los técnicos”.

Fútbol Primera Nacional, Deportivo Maipú vs, Ferro Carril Oeste en cancha de Maipú Foto:José Gutierrez / Los Andes

También destacó haber terminado con el cero en su arco después de seis partidos sin poder lograrlo: “Para mí es lo más importante porque venimos cometiendo errores no forzados. Realmente se lo destaqué en la semana los jugadores porque venimos cometiendo errores no forzados, eso te permite de que pierdas el eje del partido cuando los rivales son superiores, pero nos pasaba de que eran distracciones nuestras, falta de atención, momentos, entonces necesitábamos bajar el margen, necesitamos volver a tener el arco en cero, se los dije a principio de año. En cualquier Liga del mundo, el campeón es el que menos goles recibe. Entonces nosotros no podemos ser la excepción de eso si queremos pelear en lo más alto. Estoy feliz por haber mantenido con cero el arco, sobre todo que te falte un gran jugador como es Imanol (González) para nosotros un jugador clave en la zaga central, que ha jugado todos los partidos, así que bueno, felices por ellos, no solo por los defensores. Bueno, Juan (Cozzani) sigue mostrando que es el mejor arquero de la categoría, pero por todo el equipo, porque en definitiva defienden y atacan todos.”, analizó.

Respecto de la ausencia del volante central Agustín Manzur, quien no pudo ser de la partida, explicó: “Con Agustín decidimos frenarlo porque justo tuvo una molestia en la rodilla el viernes y decidimos frenarlo para que haga una buena recuperación en estos 15 días previos a Gimnasia de Jujuy”.