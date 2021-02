Luciano Theiler, un entrenador hecho a la medida del Deportivo Maipú

La particular historia de Luciano Theiler con el fútbol mendocino ha estado signada por el Deportivo Maipú. El joven entrenador es dueño de una aventura prácticamente de película. Hace poco más de un año, salía disparado de Independiente Rivadavia sin pena ni gloria, con un puñado de partidos dirigidos y mucha incertidumbre a futuro. Hoy, 15 meses después de aquel suceso, sacó la enorme chapa de ser el DT que devolvió al Cruzado a la Primera Nacional luego de casi tres décadas de espera.

La historia tiene un sello particular porque ese lunes 28 de octubre de 2019 fue justamente Maipú el verdugo de por entonces “su” Independiente. La lacerante goleada 4-0 (con tres tantos de Matías Persia y otro de Daniel Garro) que le propinó el Cruzado a la Lepra en el marco de los cuartos de final de la Copa Mendoza, propició su alejamiento. Para colmo, fue noche violenta en el parque con incidentes entre las dos hinchadas.

Diez meses después, el flamante grupo inversor y la dirigencia del club que había sido su ejecutor, lo contrató para conformar un plantel de jerarquía que tendría como único objetivo el ascenso, el que logró el domingo pasado en la final del Reducido del Federal A frente a Deportivo Madryn.

Este cordobés de 39 años, nacido en Justiniano Posse, Córdoba, soñó con ser entrenador y siempre supo que lo suyo sería la conducción.

Se crió en la soledad del campo y aún no sabe de dónde proviene su pasión por el fútbol, ya que las únicas horas que podía jugar a la pelota con otros chicos era cuando iba a la escuela en su pueblo y durante los recreos. Luego jugaba sólo en su casa.

A los 12 años, lo llevaron a jugar a un equipo en su pueblo y fue la primera vez en su vida que lo hizo en conjunto. A los 15 se fue a Renato Cesarini, donde se metía más en el mundo de lo táctico que en disfrutar por el juego. Su puesto como defensor lo llevó a ser un trotamundos. Además de jugar en Lanús, Belgrano y equipos del ascenso, también lo hizo en equipos de Siria, Bangladesh, Indonesia, Líbano y Bolivia.

Experiencias que deseaba que alguna vez se tradujeran en planteos tácticos. Tras su retiro como profesional comenzó como asistente técnico de Carlos Mazzola en Sportivo Belgrano, donde a los 6 meses lograron el ascenso a la Primera Nacional. Allí comenzó ese sueño como DT que encontró su consagración en Maipú.

<br/> Esta es una profesión donde uno está proclive a cometer errores, donde solamente la experiencia hace que uno siempre trate de tomar mejores decisiones”.

Theiler es una persona relativamente introvertida, pero a la hora de hablar de fútbol su verborragia lo muestra como un profundo conocedor de lo táctico, es un estudioso del fútbol, un estadista. Dice que suele pasar horas frente a la computadora o estudiando fútbol y que prefiere no hablar de referente técnicos: “Son muchos, pero prefiero no decirlo porque sino después dicen que querés jugar como tal técnico y eso no me gusta”.

Tuvo una efectividad del 73 por ciento dirigiendo al Cruzado ganó 7 de los 10 partidos jugados, pero también explica que fue importante “llegar a Maipú y encontrarlo puntero de la zona, eso también fue valioso”, desliza mientras agrega que “en estos días vamos a ver si arreglamos la continuidad, eso aún no está definido”.

“¿Si me gustaría quedarme? Claro que quiero la continuidad, pero es algo que aún hay que verlo”, explica en una jornada, en la que su teléfono no tuvo descanso debido a la cantidad enorme de llamados, y no sólo de los medios locales. No se siente exclusivo y sostiene que para tener estos resultados es mucha la gente que está detrás y que siempre les pidió a todos, poner a Maipú por encima de todo. “Es mucha la gente que trabajó detrás y que ha sido fundamental para conseguir el ascenso, para que todo esté alineado”, explicó a Los Andes.

Luciano Theiler se funde en un abrazo interminable con el volante central Federico Illanes, uno de los futbolistas fundamentales para su esquema de juego. Nicolás Rios | Los Andes

Este logró con Maipú lo consagra: “Los entrenadores somos muy dependientes de los resultados y ascender a mi corta edad como director técnico, en una carrera incipiente, es sumamente importante para lo que viene, pero no es fácil salir campeón o ascender, son raras y pocas las veces que eso sucede”, manifestó el DT.

Lo cierto es que Luciano Theiler tuvo su tiempo de revancha en Mendoza con un momento histórico e inolvidable en la vida del Cruzado y una consagración mutua. Sin lugar a dudas, Luciano Theiler y Deportivo Maipú estaban hechos a la medida.

La contención familiar y la definición del futuro

Sin lugar a dudas, que fueron días en los que Luciano Theiler tuvo que tomar decisiones importantes para un partido fundamental en su carrera como entrenador. Seguramente muchas veces lo ha hecho con su cuerpo técnico y otras lo consultado con su almohada, pero lo más valioso ha sido la contención de su familia.

Tras el triunfo frente a Deportivo Madryn, quienes ingresaron a la cancha para estrecharse en un abrazo entre lágrimas fueron su hijo Thiago y su esposa Carolina, testigos de la consagración del DT.

“Mi esposa y mi hijo estuvieron un mes acompañándome en Mendoza y hoy (por ayer) se volvieron a Córdoba. También estuvieron mi padres una semana (Héctor y María) y estaban muy felices y además me acompañaron en este momento tan importante para mí, porque no es fácil salir campeón o alcanzar un logro así. Es difícil”, señaló el DT del Botellero. Mientras que, él permanecerá varios días más en la provincia hasta poder definir su situación el Maipú, donde quiere continuar. “Hasta que no se resuelva la situación no me voy a ir, primero quiero dejarlo definido y después veré”, por ahora jugadores y cuerpo técnico tomarán un descanso y no tiene en claro cuándo volverán a las prácticas.

PERFIL

Nombre completo: Luciano Theiler

Edad: 39 años (1 de junio de 1981).

Esposa: Carolina. Hijo: Thiago.

Clubes en los que jugó: Deportivo Teniente Origone, Sportivo Unión, Renato Cesarini, Lanús, Belgrano, Alumni, Paz Juniors, Independiente (La Rioja), San José (Bolivia), Victory SC (Maldivas), Al Karamah FC( Siria), Al Ahed (Líbano) ,Persiba Bantul (Indonesia), Muktijoddha Sangsad KC ( Bangladesh) y Talleres de Perico.

Dos ascensos a Primera Nacional: Sp. Belgrano de San Francisco (Asistente Técnico) y Deportivo Maipú (DT).