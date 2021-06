Los hinchas de San Lorenzo explotaron contra la dirigencia porque todavía no renovó el contrato de Sebastián Torrico

Sebastián Torrico se transformó en los últimos en uno de los referentes para los hinchas de San Lorenzo, ya que lo tiene como uno de los grandes responsables de ganar el Torneo Inicial (2013), la Copa Libertadores (2014) y la Supercopa Argentina (2015).

Por esa razón los simpatizantes del Cuervo explotaron en las redes sociales contra la dirigencia, ya que se viralizó un audio de WhatsApp donde el mendocino asegura que siempre fue relegado a la hora de firmar su continuidad en el club y que ahora “se puso firme” para renovar.

“Creo que me lo he ganado, siempre me dejaron para el último, siempre cedí yo y ahora me puse firme salen a difundirlo en todos lado”, asegura evidentemente enojado porque la directiva del Ciclón salió en los medios a decir que hay diferencia en los números.

“Estamos con mucha distancia en lo que el pretende y lo que el club le puede ofrecer. Le ofrecimos un contrato que mejora sustancialmente el contrato que tiene actualmente y estamos con distancia todavía”, aseguro Horacio Arreceygor, el presidente interino de San Lorenzo desde la salida de Marcelo Tinelli.

Esto generó que los hinchas se expresen en las redes sociales apuntando directamente a Marcelo Tinelli y Matías Lammens. Mientras tanto, Vélez estaría esperando la solución de este inconveniente para tratar de quedarse con el arquero de 41 años que todavía tiene un par de años más de carrera.