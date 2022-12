Lo mejor y lo peor del Mundial, desde la óptica del periodismo en Qatar

En la previa a la gran final del domingo entre Argentina y Francia por el Mundial Qatar 2022, Los Andes salió a consultar a colegas de varias partes del mundo sobre algunos aspectos futbolísticos. ¿Francia o Argentina? ¿Quién es la figura? ¿Y la decepción? ¿El mejor DT? A modo de ping pong, a continuación detallamos las preguntas y algunas apreciaciones de la prensa acreditada.

Preguntas:

1) Campeón.

2) La figura

3) El jugador decepción

4) El jugador revelación

5) El equipo fracaso

6) El equipo revelación

7) El mejor entrenador

8) El mejor arquero

9) El mejor partido

Ramón Medina (Diario El Nacional, de Venezuela)

1) Lo veo 50% y 50% porque esta Francia me hace acordar mucho a lo que es el Real Madrid en Champions. Sabe sufrir, sabe en qué momento hacerte daño y anotar. Fíjate que contra Marruecos no fueron goles elaborados como tal, sino situaciones que las tiene un equipo que es campeón. Tiene jugadores que sin incluso no están los titulares o si no están en un buen partido Giroud o Mbappé responden otros jugadores. Argentina tiene hambre e ímpetu, todos los jugadore arropan a Messi porque saben que esta es su última oportunidad para ganar un Mundial.

2) Estoy entre Griezmann y Messi. Yo creo que lo va a decidir el equipo que quede campeón el domingo.

3) Neymar.

4) Julián Álvarez. Hace seis meses estaba jugando la Copa Libertadores y hoy está en la final del Mundial.

5) Alemania.

6) Marruecos.

7) Regragui (DT De Marruecos)

8) Bono ha sido un buen portero, pero aplaudo mucho lo de Hugo Lloris. Ha sido clave y cuando los otros equipos lo exigieron respondió y es el arquero que jugó las dos últimas finales.

9) Argentina-Holanda, pero me gustó mucho Alemania-Costa Rica porque en el otro partido estaban jugando España-Japón y durante algunos minutos Costa Rica estuvo clasificando y España, eliminada.

Jordi Costa (Catalunya Radio, Barcelona-España)

1) Hace una semana hubiese dicho Francia, pero me parece que está con el freno de mano puesto, hace lo justo para ganar y con Inglaterra y Marruecos se le complicó bastante. Argentina no me termina de llenar, pero tengo la sensación de que va creciendo poco a poco y que además se ha adaptado bien a algo tan difícil como ganar todos los partidos después de la primera derrota. Como Catalán quiero que Messi levante la Copa del Mundo.

2) Yo diría que Messi. Para mí Francia es un poco favorita, pero aunque está reñido con Mbappé. Creo que la balanza se va a volcar para el equipo que gane la final.

3) Te diría Kevin De Bruyne, pero me gusta mucho y para mí nunca fracasa, je. Esperaba más de Courtois.

4) Tengo mis dudas. Por un lado me ha impresionado Amrabat, pero a pesar de que lo había visto mucho más, el rendimiento de Julián Álvarez también me ha impresionado.

5) Bélgica. Ya sé que venían diciendo que estaban viejos y que Lukaku no llegaba bien, esperaba más. Me parece que tenían un buen entrenador y un equipo que venía rindiendo muy bien en los últimos años (aunque sin ganar), que se le pegara en la primer fase me sorprendió

6) Marruecos.

7) Estoy entre Scaloni y Regragui, pero me quedo con el marroquí.

8) Si bien hubo muchos que tuvieron un gran nivel me voy a quedar con el “Dibu” Martínez porque ha tenido una parada acojonante en el último minuto frente a Australia y porque después hizo lo suyo en los penales ante Holanda. Lloris también tuvo grandes momentos.

9) Yo llegué el domingo pasado, pero realmente he visto todos los partidos y el que más me gustó fue Suiza 3 - Serbia 2. Fue un partidazo.

Behary Essam - Alkass Sports Channel (Qatar)

1) Espero que sea Argentina y que Messi levante la Copa del Mundo por primera vez. Aunque el mejor jugador de la historia seguirá siendo Maradona, sin ninguna duda.

2) Messi, no me quedan dudas.

3) Neymar. No hizo absolutamente nada.

4) Azzedine Ounahi (Marruecos).

5) Brasil. Cuando tuvo el primer test en serio ante un adversario de nivel, ellos decepcionaron.

6) Marruecos.

7) Para ser honesto, todos se equivocaron pero el entrenador que lideró mejor a su equipo fue Regragui, el DT de Marruecos.

8) Bono de Marruecos y Livakovic, de Croacia.

9) Argentina-Holanda y Francia-Inglaterra fueron los dos mejores partidos de la Copa del Mundo, sin dudas.

Federico Jelic - Radio Mitre (Córdoba)

1) Si medimos fuerzas, pieza por pieza, está más fuerte Francia. En jugadores y en talento individual. En lo colectivo Argentina lo puede equiparar desde otro costado y con otras armas, pero sobre todo guiado por un Messi que está en un momento intratable. Si se guardó la magia del partido con Croacia, la balanza se inclina a favor de Argentina.

2) Lionel Messi, muy seguido de Griezmann. Creo que hay varios jugadores por puesto.

3) No hubo un jugador decepción tan marcado, aunque si esperaba más de Busquets y de Foden y de Rodrygo (Brasil).

4) Gosko Gvardiol, de Croacia. Más allá de que Messi le pegó un paseo tremendo en el tercer gol del otro día, lo que he visto de ese jugador de tan solo 20 años me pareció espectacular. También me gustaron Caicedo (Ecuador), Tamada (Japón) y Amrabat (Marruecos).

5) Alemania. Una cosa que todavía no se explica.

6) Marruecos. También me gustó mucho lo de Japón.

7) Scaloni y Regragui. Aunque a nivel piezas, Dalic (Croacia) supo acomodar las piezas a su manera en los momentos clave de los partidos que fueron a suplementario. Pero me quedo con Scaloni porque planteó un plan acorde a cada partido, no murió con un libreto y se acomodó al rival de turno. Nos queda un partido para juzgarlo, pero así y todo me quedo con él.

8) Bono, de Marruecos, y Szczęsny, de Polonia, que no tuvo tiempo de seguir demostrando, pero es un gran arquero.

9) Argentina-Países Bajos, sin lugar a dudas.

Youssef Saad - Cairo 24 TV Egipto

1) Todo el mundo espera e implora que Messi gane esta Copa del Mundo, pero yo pienso que Francia se va a llevar el trofeo otra vez a casa. Además, creo que Mbappe va a desequilibrar otra vez como ya lo hizo contra Argentina. Para mí va a ganar Francia 1-0 o 2-0 con goles de Mbappe.

2) Hubo varios jugadores, no uno solo. Creo que Ounahi y Bono, de Marruecos, Messi y Mbappe. Pero Messi es un gran jugador y ningún jugador se puede comparar con él

3) Me gusta mucho Alphonso Davies, el de Canadá, pero lamentablemente no tuvo un buen Mundial. A su equipo le falta calidad.

4) Azz-Eddine Ounahi, de Marruecos.

5) Bélgica. Antes de la Copa del Mundo jugaron contra Egipto y perdieron y no pudieron pasar la primera fase del Mundial teniendo grandes jugadores. Otro equipo que decepcionó fue Brasil, nadie esperaba que se fueran en cuartos de final.

6) Marruecos.

7) Regragui. Llegó meses antes de la Copa del Mundo y tuvo la capacidad de crear un equipo realmente competitivo. De todos los partidos que dirigió, sólo perdió frente a Francia.

8) Bono y Lloris tuvieron grandísimas actuaciones.

9) Argentina-Holanda fue una verdadera locura porque Argentina ganaba 2-0 y Holanda lo empató en pocos minutos y lo llevó al alargue y a penales. Me gustó mucho ese partido.

Rolando Moreno - Informe 4 Mendoza

1) Están todas las condiciones dadas para que Argentina salga campeón. De hecho, el equipo está en un momento clave y no tiene grandes lesiones. Francia llega aquejada por varias bajas producto del “virus del camello” Además, Argentina va a tener casi todo el público a favor y va a ser local. Hay muchas expectativas por el futuro de Messi como campeón, que coronaría un cierre de una Copa del Mundo especial.

2) Si bien falta, Lionel Messi ha sido un gran superviviente de otras figuras que fueron pasando y fueron quedando en el Mundial. En un primer momento pensaba que, si bien tengo una férrea admiración por Lukaku, la final iba a estar dada por un choque entre Messi y Ronaldo, pero Marruecos jubiló a Cristiano, quien jugó muy pocos minutos. Más allá del resultado del domingo, Messi va a quedar como una de las tantas figuras que han tenido los mundiales en su historia.

3) Cristiano Ronaldo. Fue la jubilación anticipada. Llegaba sin club, jugó pocos minutos y en muy pocos partidos fue desequilibrante.

4) Julián Álvarez. Después de ser la gran aparición del River de Gallardo, los meses que estuvo en la mejor liga del mundo y con uno de los mejores DTs del mundo lo hicieron mucho mejor. Es la gran revelación de este Mundial con Emiliano Martínez.

5) España y Alemania fueron los grandes perdedores de este Mundial. El equipo de Luis Enrique era un gran candidato por lo que había mostrado en los primeros partidos, pero defraudó contra Marruecos y quedó bien eliminado.

6) Marruecos, sin dudas.

7) El trabajo que hizo el entrenador de Marruecos fue notable por el gran trabajo que hizo en cuanto a lo futbolístico, algo que le faltaba al fútbol africano.

8) El “Dibu” Martínez hoy es el mejor del Mundial porque supo aparecer en los momentos clave de los partidos, porque tiene un temperamento único y porque va a jugar la final. Livakovic, el arquero de Croacia, tuvo un gran Mundial. Aunque creo que este mundial tuvo en cada grupo una figura destacada como arquero, es muy difícil elegir a uno solo.

9) Marruecos-España y Francia-Marruecos marcaron la diferencia en este Mundial de Qatar 2022.

Matías Pascualetti - Nihuil y Canal 7 (Mendoza)

1) Le tengo mucha fe a Argentina, le pongo todas mis fichas a la Selección Argentina porque es un equipo que vende caro cualquier resultado que no sea la victoria.

2) Lionel Messi. Sin dudas está jugando su mejor Mundial.

3) Kevin De Bruyne estuvo lejos del nivel que demuestra en el Manchester City.

4) Julián Álvarez. En su primer Mundial no sólo logró convertir goles, sino tener un despliegue fundamental para el ataque y la primera línea defensiva de Argentina.

5) Lo de Alemania volvió a ser una gran decepción que no estaba en los planes de nadie. Bélgica y Dinamarca tampoco mostraron el nivel que todos esperábamos y ni siquiera pudieron superar la primera fase.

6) Marruecos, no estaba en los planes de nadie. Lo de Japón también fue muy bueno porque le ganó a España y a Alemania.

7) Dos. Lionel Scaloni, porque es el más joven, y también el de Marruecos, Regragui. Tampoco hay que quitarle méritos a Deschamps, que puso a Francia otra vez en la final.

8) Livakovic, el arquero de Croacia.

9) Argentina-Países Bajos y Camerún-Serbia fueron los dos mejores partidos según mi criterio.