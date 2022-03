Liga Mendocina de Fútbol: elecciones suspendidas y más vergüenza

Otro absurdo de la devaluada y maltratada dirigencia de la Liga Mendocina de Fútbol. La Asamblea General Ordinaria para elegir nuevas autoridades que había sido convocada de oficio por la Dirección de Personas Jurídicas debió ser suspendida debido a la falta de quorum para la segunda vuelta de votación. Técnicamente se pasó a un cuarto intermedio para dentro de diez días hábiles.

¿Qué sucedió? Minutos después de una primera votación que -según los presentes- se desarrolló “con total normalidad” (el acto fue a puertas cerradas para la prensa) y en la que los 51 asambleístas presentes votaron de manera secreta y en un cuarto oscuro (por primera vez en 100 años), el titular de la DPJ, Dr. Sebastián Soneira, llamó a los candidatos presentes, los invitó a reunirse en la oficina del actual presidente Carlos Suraci y les comunicó la decisión de bajar de la segunda vuelta de votación a Omar Sperdutti por no contar con los requisitos establecidos por el artículo 26 del estatuto de la Liga Mendocina de Fútbol reformado en 2018.

El primer escrutinio había arrojado los siguientes resultados: Fernando Carrera 21 sufragios, Omar Sperdutti 19, Gabriel Mostaccio 6, David Berbel 3 y Carlos Quiroga 2.

#LigaMendocinadeFútbol. La DPJ bajó a Omar Sperdutti, Gabriel Mostaccio y David Berbel se bajaron de la segunda vuelta. En teoría, debería haber un mano a mano entre Fernando Carrera y Carlos Quiroga. Pero parece que se pudrió todo... — Diego Bautista (@Diego_Bautista) March 30, 2022

Sin embargo, a pesar de haber contado con la mayoría de votos, el representante del “oficialismo” no pudo ser proclamado como nuevo presidente de la Liga por no haber obtenido los dos tercios de votos de los delegados presentes.

URGENTE las #Elecciones #LigaMendocinadeFútbol están SUSPENDIDAS. Soneira se quedó en el primer piso llamando a los asambleístas que estaban afuera con Omar Sperdutti y no hay quorum para terminar. PAPELÓN. — Diego Bautista (@Diego_Bautista) March 30, 2022

Teniendo en cuenta que ningún candidato reunía la mayoría requerida, se iba a proceder a efectuar una nueva votación con el mismo sistema y requisitos entre los dos (2) candidatos más votados. En tal sentido, Fernando Carrera y Omar Sperdutti iban a dirimir en un mano a mano al flamante titular de la Liga Mendocina de Fútbol en reemplazo de Carlos Suraci después de diez años de gestión.

#Elecciones #LigaMendocinadeFútbol. La DPJ sacó de la votación a Omar Sperdutti y ahora hay un escándalo en plena calle Garibaldi entre el titular de Maipú y los asambleístas. pic.twitter.com/WpUqFNUZsE — Diego Bautista (@Diego_Bautista) March 30, 2022

Nada de eso sucedió. Es que luego de la reunión entre los candidatos y de la polémica determinación del doctor Soneira, Omar Sperdutti (se presentó con escribano y abogado) explotó de furia y se retiró del recinto insultando y amenazando. “¡Sos un cagador Carrera, te cagaste en la AFA!”, le gritó a su colega mientras bajaba las escaleras de Garibaldi 83 ya prácticamente sin voz.

#LigaMendocinaDeFútbol Por no cumplir con el artículo 26° del Estatuto, la #DPJ no deja participar a Omar Sperdutti en la segunda tanda de la votación. ¿Se viene la intervención del Consejo Federal de AFA? — Diego Bautista (@Diego_Bautista) March 29, 2022

Mientras los asambleístas de algunos clubes fundadores acompañaban a Sperdutti a la calle, se escuchó otra voz contundente: “Siempre se supo que no lo iban a dejar”. ¿Por qué? Porque, a priori, el titular del Deportivo Maipú no reunía los dos años como consejero titular de su institución.

El escándalo continuó en la vereda de calle Garibaldi. Gritos, insultos y discusiones entre la mayoría de los dirigentes presentes. Mientras tanto, en el primer piso del ente madre, junto al doctor Soneira sólo quedaron dos candidatos: Fernando Carrera y Gabriel Mostaccio. Sperdutti y Quiroga ya se habían retirado y a Berbel no lo habían dejado presenciar el cónclave por no ser asambleísta.

Lo que mal empieza, mal acaba🤦 — Diego Bautista (@Diego_Bautista) March 30, 2022

Luego de algunos minutos, el titular de la DPJ dio por finalizado el acto por falta de quórum y la Asamblea pasó a un cuarto intermedio por 10 días. La Liga profundizó su crisis.

Consejo Federal: desde la AFA volvieron a desautorizar a la Liga

Juan Pablo Beacón, secretario legal del Consejo Federal, manifestó en la previa acerca de las elecciones en la Liga Mendocina de Fútbol que “la Asamblea de anoche no goza del reconocimiento del Consejo Federal porque no está autorizada”. El directivo añadió que “desde el Consejo Federal se le exigió a la Liga una documentación que hacen a la autorización o no de la Asamblea”. En tanto, Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, también habló en la previa. “El estatuto de la Liga hoy carece de validez. Cualquier candidato que pretenda proscribir con un estatuto nulo será motivo de intervención y con sanciones severas”, sentenció.