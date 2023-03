Liga Argentina de Básquet: triunfazo de Rivadavia sobre Libertad de Sunchales sobre la chicharra final

El arranque fue todo de la visita. Libertad se hizo fuerte atrás, recuperó pelotas y castigó en sus transiciones. Andreoli buscó alternativas en defensa, pero no consiguió bajar el goleo. Rupcic, Eydallin y Alonso fueron las principales armas de los Tigres. Siete puntos cada uno para tomar la ventaja en los primeros minutos. Por su parte, Rivadavia buscó el poste bajo. Cravero (6 puntos) fue quien más anotó. El primer cuarto cerró 25-13.

Rivadavia cambió en el segundo período. Mejoró su defensa, y en ataque, con paciencia y rotación de balón, encontró tiros cómodos. Francese estuvo intratable con 10 puntos. Sus anotaciones le permitieron al local ponerse en juego. En el equipo que dirige Porta, apareció Kalalo. Tomó el balón, jugó picks centrales y sumó 12 puntos en su cuenta. El partido se tornó parejo cuando los mendocinos llegaron a estar a dos posesiones. Se fueron al descanso largo 47-41 con la ventaja para Libertad.

LIGA ARGENTINA. Asi lo ganó sobre el final @rivadaviabasket GENTILEZA: PRENSA RIVADAVIA BASQUET pic.twitter.com/t5siVXfi4Z — Salto Inicial (@Salto_Inicial) March 30, 2023

Ambos propusieron grandes defensas en el tercer período. No dejaron espacios y forzaron muchos lanzamientos. En Rivadavia, el goleo pasó por Arancibia y Cravero (6 puntos cada uno), mientras que, en Libertad, Simondi (7) tuvo un buen pasaje, sumado a Pérez (6). Underwood tuvo su aporte con la carga de reiterados rebotes ofensivos. El parcial fue 15-18, para entrar al último cuarto 65-56 con ventaja para los Tigres.

APERTURA 2023. Noche SUPER de basquetbol en Mendoza. Todo lo que pasó en el Masculino y en el Femenino de la Superliga encontralo en SALTO INICIAL. FOTO: MARU MENA - SALTO INICIALhttps://t.co/W9QYR8UsJU pic.twitter.com/01JKOPzAnK — Salto Inicial (@Salto_Inicial) March 30, 2023

El último período inició intenso. Se vio un Rivadavia que salió a remontar y a Libertad queriendo controlar las acciones jugando con el reloj. Los minutos pasaban y la ventaja no disminuía. La visita controló la diferencia hasta casi el cierre. A falta de 2 minutos, los naranjas estaban abajo por 11 puntos. Un triple a distancia de Arancibia y libres de Cravero (4/4), los dejaron a 4 a falta de un minuto. Alonso anotó para darle respiro a los Tigres, pero el local no frenó. Cravero continuó sumando con tiros libres (3/4). El partido estaba 77-80, cuando Alonso no pudo liquidarlo desde la línea. Última posesión del cuarto y Arancibia recibió la falta cuando lanzaba de tres puntos. Convirtió sus 3 lanzamientos forzando así el suplementario.

✅ ¡Play-in definido en la Sur!



📆 Se jugará a partido único, el lunes 3 de abril. El ganador de Villa Mitre - Atlético Pilar jugará reclasificación ante Lanús



El perdedor enfrentará al vencedor de Gimnasia -Rocamora y quién gane ese mano a mano, jugará playoffs ante Hispano pic.twitter.com/CxwiiyKPlD — La Liga Argentina (@LigaARGbasquet) March 30, 2023

Libertad ingresó mejor en los últimos 5 minutos. Pese a perder a Simondi (5 faltas), y tener tres jugadores con cuatro faltas, supo ponerse rápido al frente. Tomó una ventaja que controló hasta los segundos finales. Entrando al último minuto, Rivadavia descontó con un doble de Underwood y un nuevo triple de Arancibia. La última posesión fue del naranja tras recuperar en defensa. Sampaulise fue el encargado de tomar la última acción, y tras una pausa y un lanzamiento de larga distancia liquidó el juego. Festejo y triunfo para Rivadavia por 89 a 88.

📊 Así quedó la Conferencia Sur tras la fase regular, con @racingchbasquet como el 1⃣



🔜 Desde el próximo lunes comienza la postemporada con los cruces del Play-In pic.twitter.com/PZd6FPR7mD — La Liga Argentina (@LigaARGbasquet) March 30, 2023

Con este resultado, los mendocinos cerraron la fase regular con registro de 13 victorias y 19 derrotas. Más allá de lo que suceda en la jornada del viernes con el resto de la Conferencia Norte, Rivadavia finalizó en el 12º puesto y jugará Play-In, resta saber si el primer cruce será ante Libertad de Sunchales o Echagüe de Paraná. A Libertad, por su parte, le resta un partido cuyo resultado determinará si jugará Play-In o si accederá directamente a la Reclasificación.

SÍNTESIS

ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (89): Franco Sampaulise 8; Stefano Arancibia 27; Guido Francese 10; Tobías Cravero 20; Jonah Underwood 8 (FI); Bruno Zapata 3; Lautaro Velazquez 2; Alejo Andrés 11. DT: Sergio Andreoli.

LIBERTAD (SUNCHALES) (88): Mateo Perez 6; Estefano Simondi 11; Enzo Rupcic 19; Julián Eydallín 16; Augusto Alonso 11 (FI); Gabriel Kalalo 15; Freddy Marín Goicochea 4; Juan Pablo Wall 6. DT: Sebastian Porta.

Estadio: Leopoldo Brozovix

Parciales: 13-25; 41-47; 56-65 y 80-80

Tiros Libres: Rivadavia Básquet 17/29 – Libertad (Sunchales) 11/21

Figura: Franco Sampaulise (Rivadavia Basquet)

Árbitros: Alejandro Trías – Ariel Rosas – Franco Buscaglia