Leonel y Tiago Pernía comparten la pasión en familia

La familia Pernía siempre estuvo relacionada con el deporte y compartió la pasión de generación en generación. Vicente Pernía comenzó la dinastía brillando tanto en el fútbol como en el automovilismo. Sus hijos, Leonel y Mariano, hicieron lo propio en ambas disciplinas, mientras que Tiago Pernía es el encargado de continuar el legado con sus primeros pasos en el deporte motor.

Leonel Pernía, piloto de Renault Sport Castrol Team del Súper TC2000 y su hijo, Tiago Pernía, piloto de la Fórmula Renault 2.0, estuvieron en Agenda Carburando, programa que se emite los lunes, miércoles y jueves a las 18:00 hs. por carburando.com y sus plataformas digitales, para hablar de la pasión por las carreras.

“Los dos estuvimos influenciados por lo que estaban haciendo nuestros viejos. Yo de chico estaba involucrado con el fútbol, pero siempre tuve el deseo de correr. En el caso de Tiago, me vio correr a mí y se despertó el deseo de correr. Tuvo la posibilidad de subirse a un karting desde temprano y eso generó la pasión por los autos y las carreras”, expresó Leonel en la charla. Por su parte, Tiago contó cómo empezó en el automovilismo. “De chico estaba más metido en el fútbol hasta que papá me compró un karting y ahí me di cuenta que era lo que me gustaba”.

Mirá la charla completa con Leonel y Tiago Pernía en Agenda Carburando