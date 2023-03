Las impactantes declaraciones de Toranzo a siete años del accidente en Venezuela: “A nadie se lo conté...”

El ex jugador de fútbol Patricio Toranzo, de interesante trayectoria en Primera división, se dio tiempo en las últimas horas para rememorar el accidente que sufrió el plantel de Huracán de Parque Patricios hace siete años en Venezuela.

En aquella oportunidad, el colectivo que trasladaba al Globo volcó y conmocionó al mundo deportivo al conocerse las imágenes. Fue después del partido de vuelta de los playoffs clasificatorios a fase de grupos de la Copa Libertadores, frente al Caracas. Según se supo luego, desperfectos mecánicos con rotura de frenos incluida ocasionaron el accidente.

Muchos jugadores terminaron con daños y lesiones varias, aunque afortunadamente no hubo que lamentar muertes.

La palabra de Toranzo a siete años del accidente en Venezuela

Patricio Toranzo fue uno de los jugadores más comprometidos. Debieron operarlo por una seria herida en uno de sus pies.

En ese sentido, “Pato” reveló en una entrevista con Fox Sports: “Me ha cambiado la vida y me ha cambiado deportivamente. No es fácil. Yo estoy hablando con ustedes y el dolor va conmigo. Las 24 horas me duele. Yo jugué, hasta 90 minutos me ha tocado, me golpeaban y me levantaba. A nadie se lo conté”, confió el ex mediocampista de River Plate.

A lo que añadió: “Conté muy poco de lo que ha pasado. A mí me daban por fallecido y recién a las ocho horas hablé con mi familia. No quería hablar con nadie, yo tenía que estar concentrado con lo que pasaba ahí adentro porque sabía que si yo no tenía la fortaleza y pelear con los médicos de Venezuela, que se han portado muy bien, no estaría hablando de una secuencia en mi carrera”.

El accidente de referencia, que sacudió a la opinión pública tanto en Argentina como toda Sudamérica, todavía sigue presente en la cabeza de Toranzo, quien aseguró que es “un agradecido de estar vivo. Dios me regaló 10, 20, 30 años más. Estoy sumamente agradecido”.

Patricio Toranzo saliendo de la clínica. (Foto: Twitter)

Consultado por los periodistas de Fox, quien fuera volante ofensivo de Huracán durante años, se expresó acerca de lo que es llevar el recuerdo y las emociones de semejante momento vivido junto al resto de sus compañeros: “Internamente no sabe lo que uno siente. Yo te lo puedo contar pero sentir, no lo vas a sentir nunca. Al segundo de que se me apague la luz. Uno empieza a valorar un montón de cosas. La vida es una cosa que si no pasás algo traumático o algo grave, no te das cuenta de lo que pasa alrededor”, destacó.

Y en ese sentido dijo: “Es el primer programa que me siento después del fútbol. Peleé para que no me corten el pie”.

Finalmente, y ofreciendo detalles impactantes de lo que fue vivir una de las situaciones más traumáticas de su vida, Toranzo agregó que se sometió a “tres operaciones, una en Venezuela y dos en Argentina. Yo lo único que le dije a Fernando Locaso antes de entrar al quirófano fue ‘por favor decime si me vas a cortar el pie ahora. Yo no quiero despertarme y que no esté. Entonces me miró y me dijo: ‘No sé, hasta que no abra no sé qué va a pasar’. Me fui al quirófano sin saber, con anestesia completa. En Venezuela fue local porque yo quería saber qué me estaban haciendo’”.

En mayo de 2022, Patricio Toranzo anunciaría su retiro del fútbol profesional.