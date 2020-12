Messi disparó hacia todos lados y avisó: “No tengo claro si voy a seguir en el Barcelona”

La tan esperada entrevista de Jordi Évole de La Sexta a Lionel Messi, anunciadas hace unas semanas salió a la luz. La Pulga contó qué planea para su futuro, dejando el interrogante sobre su continuidad en el Culé, habló sobre la muerte de Diego Maradona y criticó la situación del Barcelona y de Josep María Bartomeu, expresidente del club.

Lo que todos se preguntan fue el puntapié inicial: ¿Se va o se queda en Barcelona? A lo que el argentino respondió: “Sé que hay mucha gente que todavía me quiere y sigue queriendo que siga en el club. También sé que hay una parte que después de lo que pasó no es así (...) No sé si me voy a ir o no, pero si me voy me gustaría irme de la mejor manera. Si me voy, me gustaría volver para vivir en la ciudad y trabajar en el club”.

Y cuando se retire “haré algo relacionado con el fútbol, aunque no un entrenador. No me veo de técnico, pero sí me gustaría ser director deportivo y ahí sí traer los jugadores que yo quiera”, dijo.

Sobre su supuesta influencia en el armado del equipo del Barcelona, Messi descargó contra los medios: “Que digan que Messi manda en el vestuario me molesta. Muchos lo dan por hecho. La gente se cree todo lo que sale en el diario y en la tele. Lo dicen en el Barcelona y en la selección, que jugaban mis amigos”.

Con respecto al conflicto que tuvo con el expresidente Bartomeu, sostuvo: “Bartomeu me engañó en muchísimas cosas durante varios años. No hay un clic, es todo un camino. Uno conoce bien a este club. El último año fue duro. Antes también había sido difícil por cómo habíamos quedado eliminados de la Champions”.

Y agregó: “Sabía que si iba a juicio tenía la razón porque me lo habían confirmado muchos abogados (...) Yo estaba asesorado por abogados. Terminó solucionándose. No me quejo. Yo me quejo del trato que recibí, sobre todo por la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quien me atacó”.

Las otras respuestas de Leo, en el ping pong con el periodista español.

Guardiola y Luis Enrique, sus técnicos favoritos

-“Con Guardiola hablamos de cómo nos van las cosas, pero no de si nos vamos a encontrar. Tiene algo especial. Te decía exactamente dónde estaba el partido. Tuve la mala suerte entre comillas que tuve a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan rápido hizo que yo creciera muy rápido”.

La polémica salida de Suárez al Atlético de Madrid

-“Lo tenía pensado (el burofax) desde antes de lo Luis Suárez. Pero fue una locura. Se fue gratis pagando dos años de contrato a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros”.

-El famoso burofax post-Bayern Munich

-“Muchas veces le dije al presidente de irme. El burofax era una manera de decirlo de forma oficial, de decirlo en serio”.

-La camiseta de Newell´s que usó para homenajear a Maradona

-“La gente de Newell’s me la regaló. La tenía guardada y pensé que era el momento. Ese día fui sabiendo que tenía que hacer gol. Apareció la jugada de la nada, cuando menos lo busqué”.

El funeral de Maradona

-“No quiero pensar en un funeral mío como el de Maradona. Era normal lo que se hizo por Diego, se lo merecía todo. No pienso en la muerte. Pienso qué habrá, cómo quedarán mis hijos, mi familia, pero no mucho “.

Cómo se enteró de la muerte de Maradona

-“Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi padre. Estaba en mi casa. Fue una locura. Nadie lo esperaba y nadie lo puede creer a día de hoy. Fue algo terrible”.

Sus ganas de ser un “anónimo”

-“A veces me gustaría ser anónimo y poder ir al supermercado, al cine, a un restaurante... sin tener 300 ojos que miren lo que estás haciendo. Soy un privilegiado, pero a veces me gustaría pasar desapercibida. Mi familia no era pobre, era una familia de clase media-baja”.

-Su tristeza por su conflicto con Barcelona

-“Por el tema deportivo sufrí muchísimo. Por otra cuestión lloré, pero prefiero no decirlo”.

El después del burofax y la situación del club

-“Hoy por hoy estoy bien. Lo arrastré un poco durante el comienzo. Me encuentro con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. El club está pasando por un momento complicado. Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, está muy mal y es difícil o va a ser difícil volver a estar donde estaba”.

Su relación de amor con el Barcelona

-“Por esta camiseta (del Barcelona) lo siento todo. Crecí en el club y en la ciudad. Llevo más tiempo viviendo en Barcelona que en mi propio país. El club me lo dio todo, me ha formado como jugador y como persona. Tengo una relación de amor porque es lo que he vivido desde que llegué aquí”.

Messi y sus referentes en el deporte

-“Cuando empecé a dedicarme a esto como profesional, la parte de aficionado la dejé a un lado. Lo que me mueve a día de hoy son mis hijos. Rafa Nadal, Federer, LeBron James... siempre hay deportistas que destacan. Cristiano en el fútbol. Hay muchos que podría nombrar”

La broma de Évole con los libros para Messi

Jordi Évole, periodista que entrevista a Lionel Messi, llevó dos libros a su casa: “Espero que no los necesite”. ¿De qué se trataban? Guías de turismo sobre Manchester y Paris.