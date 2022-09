La voz de Facundo Campazzo, líder de la Selección Argentina de Básquet: “Pablo Prigioni es un líder y estamos a full con él”

El seleccionado argentino de básquet ya tiene todo listo para debutar en la AmeriCup ante Islas Vírgenes, este sábado desde las 13.40, por el Grupo B. En este sentido, Facundo Campazzo explicó cómo llega el equipo con su nuevo entrenador, Pablo Prigioni, al certamen que se llevará a cabo en la ciudad de Recife, estado de Pernambuco.

“Fueron días con un poco de turbulencia, uno no está acostumbrado a esto. La salida de un entrenador siempre es una situación fea. Ahora hay que confiar en Pablo (Prigioni) y darlo todo. El grupo está bien, siempre se mantuvo unido y con ganas de hacer un buen papel. Las ganas de seguir creciendo y mejorando como equipo están y eso es lo importante”, declaró Campazzo.

Prigioni, integrante de la denominada Generación Dorada, reemplazó a Néstor Che García, pero ya venía trabajando en el cuerpo técnico de la Albiceleste, incluso con Sergio Hernández previo a lo que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en aquellos amistosos en Las Vegas, Estados Unidos. De todas maneras, el cordobés, de 45 años, continuará vinculado a los Minnesota Timberwolves de la NBA como asistente del entrenador Chris Finch.

“Es un líder, estamos a full con él. Significa mucho para cada uno de los jugadores, sobre todo para los bases. Tenemos que absorber lo más que podamos porque él convive todos los días con la NBA. Tiene una visión muy buena en ese sentido y tenemos que aprovecharla. Nos brindamos a su liderazgo, estamos dispuestos al 100 por ciento con muchas ganas y motivación”, explicó.

Consultado sobre la idea de juego del ganador de la medalla de oro en el Preolímpico Mar del Plata 2011, Campazzo acotó: “Nuestro gen se mantiene, no se negocia nunca. Venimos construyendo esta manera de jugar hace varios años con buenos resultados. Nos sentimos cómodos, solo mínimos detalles que en torneos como este marcan la diferencia. Hay muchas ganas de conseguir la Copa, tenemos material para hacer cosas importantes”.

“Queremos clasificar al Mundial Filipinas-Indonesia-Japón 2023, faltan dos ventanas más (República Dominicana y Bahamas). Hay que darlo todo porque el equipo tiene muchas ganas de volver a juntarse y estar en un nuevo proceso. El problema de este sistema de las Eliminatorias son los viajes porque es insalubre moverse de una punta del mundo a la otra. En Europa está mejor pensado porque está todo más cerca, pero en América es más complicado”, deslizó.

El seleccionado argentino de básquet se medirá luego contra Puerto Rico (domingo 4, a las 20.10) y República Dominicana (martes 6, desde las 20.10).

Quiere seguir en la NBA: Facundo Campazzo habló sobre su futuro profesional

“Es la pregunta que me hago yo, pero hoy no tiene respuesta. A seguir esperando y tener paciencia. Lo bueno es que mi cabeza esta al 100 por ciento en la AmeriCup y no me permite pensar en lo otro. Tengo buena gente trabajando a mi alrededor y sé que lo que se elegirá será lo mejor para mí. Mi prioridad es aprovechar una oportunidad mas en la NBA. Se está intentando eso, en lo personal estoy tranquilo”, concluyó.