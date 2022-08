La tierna imagen del triunfo de Boca ante Defensa y Justicia: un nene fue a consolar al arquero del “Halcón”

El partido donde Boca le ganó a Defensa y Justicia sobre la hora dejó una de las imágenes más tiernas del año: tras la derrota un nene ingresó a la cancha a consolar al arquero local, Ezequiel Unsain.

El árbitro Silvio Trucco pitó el final del partido y Unsain cayó de rodillas lamentando no poder evitar el gol de Luis Vázquez. Rápidamente se vio a un pequeño ingresar a toda velocidad al campo de juego y abrazar con mucha ternura al arquero.

Amigos de twitter nos ayudan a encontrar a este nene que nos emocionó a todos con este abrazo que le dió a Ezequiel Unsain 🫂 https://t.co/ysmBZaDBRz — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) August 22, 2022

En el Día de la Niñez se vio una imagen que conmovió, aunque eso no anula otra realidad, que si se cumplen las medidas de seguridad el chico no debería haber ingresado a la cancha. Ezequiel, al ser consultado tras el partido, dijo que no conoce a este menor de edad. De hecho, el club pidió ayuda por las redes sociales para ubicar al niño..