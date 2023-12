Boban Marjanovic, el destacado jugador de la NBA de origen serbio conocido por su imponente altura de 2,24 metros, volvió a sorprender a las redes sociales con una impactante imagen sosteniendo un mazo de cartas del juego UNO. La fotografía se hizo viral, mostrando la increíble envergadura del basquetbolista.

El deportista se presta al juego que sus seguidores llaman “Boban sosteniendo cosas” en el que exhibe su impresionante tamaño al sostener objetos cotidianos, esta vez impactó en las redes al comparar sus manos con el mazo de cartas.

La sorprendente foto de un gigante de la NBA que jugó con Manu Ginóbili y hasta participó en películas.

A sus 35 años, Marjanovic, apodado cariñosamente “Bobi”, fue compañero de equipo con de Manu Ginóbili durante su tiempo con los San Antonio Spurs. Aunque su carrera en la liga estadounidense fue desafiante, logró establecerse y jugar para varios equipos, incluidos los Dallas Mavericks y los Houston Rockets.

“Manu realmente me ayudó cuando vine a la NBA, me ayudó a desarrollar mi juego y a ser mejor en cada juego, no sólo jugando al básquet, también como persona”, contó hace poco tiempo en NBA México.

Boban Marjanovic, el gigante de la NBA.

Además de su destacada carrera en el baloncesto, Boban Marjanovic ha incursionado en el mundo del cine, participando en películas como “Garra” (Hustle) protagonizada por Adam Sandler y en la tercera entrega de la exitosa saga “John Wick” junto a Keanu Reeves. En esta última, interpreta a un gángster que se enfrenta al héroe, demostrando su versatilidad más allá de la cancha.

En el mundo del básquet, Boban Marjanovic es apreciado no solo por sus habilidades deportivas, sino también por su carisma y participación en proyectos cinematográficos, consolidándose como una figura querida tanto en el mundo del baloncesto como en el ámbito del entretenimiento.

“Amo estar con mis amigos, amo a todas las personas y pasar tiempo con ellas. Yo soy así, no quiero ser alguien que no soy. Trato de ser una buena persona y las amistades vienen. Crees en ellos, estoy para mis amigos y mis amigos están para mí, así es como funcionan las amistades. Siempre digo que una persona es tan buena como la cantidad de amigos que tiene, y hablo de amigos reales”, dijo durante la entrevista.

