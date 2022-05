La revancha del infalible vidente peruano: las predicciones para la final entre Boca y Tigre

Juan De Dios charló con TyC Sports acerca de sus predicciones para la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol donde el próximo domingo, Boca y Tigre buscarán levantar la copa y consagrarse campeones, ¿qué dijo el oráculo esta vez?

Ante todo le preguntaron por su pronóstico errado de la semana pasada, que si bien había acertado que el Matador sería el vencedor de su encuentro, también había anunciado que Racing iba a eliminar a Boca y esto no sucedió. Aseguró que los penal son suerte y que no dependen de las cartas. Incluso agregó que mucha gente le había enviado mensajes y comentarios durante los tiros desde los 12 pasos porque estaban muy nerviosos. “Yo me alegro por hacerme meme y les agradezco por estar pendientes de mi persona”, cerró Juan.

¿Qué dicen las cartas sobre la final de la Copa de la Liga entre Boca y Tigre?

Luego de realizar su ritual, donde mezcla las cartas y toca la campanita, el oráculo dijo: “Las cartas me descifran un partido ajustado, casi a la par, pero en el que Tigre sale muy favorecido porque viene con toda su entrega y su vigor. Siempre salen a favor de Tigre”. Sin embargo, al sacar una última carta sorprende a todos con otra posibilidad: “Sale la carta de victoria, de la energia y del cambio para Boca Juniors, lo cual simboliza que estarían llevandose la victoria”.

Asimismo agregó: “Eso es lo que dicen las cartas, favorecen a Boca juniors para el domingo 22 de mayo. El equipo del Tigre es el favorito y es el que va poner su fuerza, su vigor y su energia, pero a Boca lo acompañará la suerte en este día”.

Esta mañana en TyC sport este vidente Juan de Dios q vaticinó los triunfos de Tigre , el Real Madrid etc etc dijo q este año el mundial lo gana ARGENTINA, automáticamente sonreí y me cayeron algunas lagrimas,,,nos lo merecemos!!! Es deseo!🤗 — 𝓛𝓲𝓼 ⚜🇮🇹🇦🇷 (@LIS_vinci) May 13, 2022

Por último, también tiró las cartas para ver cuál será el destino de Boca en la Copa Libertadores, que el próximo jueves tiene que enfrentar y ganarle a Deportivo Cali en la Bombonera, si quiere clasificarse a los octavos de final. Juan De Dios repitió el ritual, hizo sonar la campanita y dijo: “Boca va a querer salir muy confianzo y aunque Cali le va a dar batalla, la victoria de Boca de Juniors manda”.