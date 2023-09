La reflexión de Federico Rasmussen tras el injusto empate de Godoy Cruz ante Belgrano. “El equipo...”

Su metro noventa y uno impone respeto. Aunque mucho más, su prestancia, fuerza, velocidad, capacidad de anticipación y técnica a la hora de salir jugando desde el fondo. Federico Nicolás Rasmussen se ha convertido en un baluarte de este Godoy Cruz que dejó escapar otros dos puntos clave frente a Belgrano y que acumula tres empates consecutivos.

-¿Sienten que van encontrando el funcionamiento que quieren?

-Sí, sí, creo que estamos en un buen momento, por ahí no se nos dio ningún resultado. Se vio claramente que hemos sido superiores. Y el otro día en cancha de Defensa, en 85 minutos no nos habían creado ninguna situación, pero sabemos cómo es ese rival, por algo está como está hace años. Pero no nos podemos reprochar nada porque el equipo insistió, intentó hasta el final y no quiso entrar.

-¿Fue todo mérito del arquero de ellos o creés que van a tener que trabajar más en la definición?

-Creo que tuvimos mala fortuna, Tomy (Conechny) pegó un tiro en el palo y el arquero tuvo tres, cuatro o más atajadas clave. Entonces no creo que haya sido la puntería, nada de eso. Rescato el seguir insistiendo e intentando hasta el final. Nos vamos con la cabeza en alto porque se dejó todo.

-¿Por dónde pasa esto de que el otro día se les escapó en los últimos 5′ y hoy no pudieron abrirlo?

-Sí, creo que para cerrar el partido no hay una estrategia. La otra vez nos pasó a favor contra Lanús: no habíamos pateado al arco en el segundo tiempo y en la última lo empatamos. Por eso no hay una estrategia para cerrar el partido, sí queda seguir aprendiendo, seguir creciendo. Somos un plantel joven y creo que de esta manera vamos por un buen camino.

-¿Cómo se vio desde el fondo la el mano a mano que le taparon a Conechny? Oldrá dijo que nunca había visto una atajada así.

-La verdad es que el arquero tuvo un gran desempeño y hay que felicitarlo, no queda otra. Hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene.

-Tanto vos como Pier Barrios fueron otra vez impasables y dieron una demostración más de que anularon al nueve rival. ¿Se sienten cómodos los centrales jugando con la línea defensiva tan alta?

-Bueno, muchas gracias Sí, nos sentimos cómodos, sabemos que si defendemos de buena manera tenemos gente de arriba que está pasando un buen momento, que te puede desequilibrar, tanto Tomás, como Hernán, Tadeo y Salomón, en cualquier momento te pueden definir un partido. Entonces, nosotros desde nuestro lugar, tratamos de mantener el orden.

El Club Atlético Godoy Cruz Antonio Tomba jugó contra el Club Instituto de Córdoba en la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol Foto: Orlando Pelichotti

-¿Ahora con Unión hay que ir a buscar esos puntos que se les negaron en los últimos partidos?

-Sí, sí, trataremos de plasmar lo que venimos haciendo en los últimos partidos y esperemos traernos algo importante de allá. Se viene una linda seguidilla, ahora el jueves con Unión, lo que queda es descansar y preparar la semana de la mejor manera.

-¿Cómo viviste ese momento tenso cuando se detuvo el partido por los incidentes en la popular?

-Sí, la verdad que esperábamos por ahí que se parara antes el partido porque no sabíamos qué pasaba, fue un momento de incertidumbre, había muchas familias y obviamente estábamos muy preocupados. Espero que no haya pasado nada.

-¿Estaba tu familia?

-No, no, pero igual uno se pone en el lugar del otro.

-¿Qué les decían a los hinchas cuando se acercaron a hablar?

-No, no, yo no me acerqué, pero bueno, los chicos le pedían calma, que no tiraran piedras. Algo normal, pero bueno, espero, como te digo, que no haya pasado nada grave.

Mendoza es noticia por una penosa imagen

Durante el partido entre Godoy Cruz y Belgrano, la barrabrava tombina ocasionó serios incidentes y se enfrentó con la Policía. En medio de un tumulto caótico, mientras se escuchaban las detonaciones de las balas de goma de la policía y el gas lacrimógeno se diseminaba por los efectos del viento, una imagen conmovedora se difundió por todo el país.

Los padres de un bebé, en busca de protegerlo del conflicto que se desataba, lo llevaron de la zona popular a la platea cubierta cargándolo en brazos y pasándolo de un lugar a otro por encima de los alambres de púa.

INCIDENTES Y TENSIÓN EN MENDOZA. Por disturbios fuera de la cancha, los hinchas de Godoy Cruz, con niños en brazos, tuvieron que evacuar la Popular del Malvinas Argentinas para resguardarse del gas pimienta. pic.twitter.com/Xla00xZL5Z — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2023

El partido se suspendió en dos ocasiones debido a los disturbios. Solo cuando la calma volvió al estadio, el árbitro Leandro Rey Hilfer decidió reanudar el encuentro.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que un menor tuvo que ser atendido en el Hospital Notti, y que hubo un can, un caballo y 9 policías lesionados. ¿Se viene una sanción para Godoy Cruz?