La curiosa reflexión de Oldrá después del injusto empate de Godoy Cruz ante Belgrano: “Jamás había...”

El Gato Oldrá es la cara de Godoy Cruz. En todo sentido, el entrenador del Tomba no sólo es el máximo ídolo de la institución, también es el termómetro de cada momento. Y en la conferencia de prensa post empate (0-0) frente a Belgrano de Córdoba, su cara lo decía todo. Satisfacción por el funcionamiento del equipo, que cada día juega mejor, y desazón por otro resultado totalmente injusto que se escapa de manera insólita, al igual que había sucedido frente a Defensa y Justicia el lunes pasado.

El Gato Oldrá superó los 100 partidos como DT de Godoy Cruz. Dirigió en:



-Segunda División

-Torneo Local

-Copa Libertadores

-Copa Argentina

-Copa de la Liga



Un total de 102 partidos. Con 38 victorias, 28 empates y 36 derrotas



“Estoy super conforme porque creo que hicimos todo para ganar, el arquero de ellos tuvo una gran tarde, sacó tres o cuatro pelotas increíbles que jamás había visto en un arquero del fútbol argentino y no pudimos. Fuimos superiores y lamentablemente no tuvimos, o la fortuna, la suerte o los momentos de definición, pero hay que darle merito al arquero que tuvo una gran tarde, me voy contento y orgulloso del equipo que tengo”, comenzó diciendo el calvo entrenador.

Consultado sobre los serios incidentes detrás de la popular sur, que derivaron en la detención del partido en dos ocasiones, Oldrá expresó lo siguiente: “La verdad, te soy sincero, he estado metido en el partido y no sé qué habrá pasado pero la violencia por supuesto que no me gusta y menos entre hinchas de Godoy Cruz, esa es la realidad. Pero no puedo opinar porque no sé qué ha pasado, estábamos metidos en el partido y se suspendió un par de veces. Espero que no haya sucedido nada raro”, reflexionó.

Repecto del emotivo homenaje que recibió por parte de la dirigencia de Godoy Cruz en la previa al partido, afirmó: “Estoy orgulloso de tener 100 partidos. Sin querer pasaron 100 partidos sin darme cuenta. Lo importante es que sigamos en esta senda y que podamos seguir mejorando primero como equipo y después como institución, que siga creciendo el club, como lo viene haciendo”.

A la hora de explicar las razones por las que realizó una sola variante (Agustín Valverde por Bruno Leyes), el Gato esbozó: “Creo que si uno no hace un cambio es porque está conforme con el equipo, porque está funcionando bien, yo no veía necesario hacer alguna variante. Aparte, no es fácil entrar en un partido, se veía que en cualquier momento podíamos hacer un gol. Por eso a veces uno no decide hacer cambios, esa es la realidad y creo que el fútbol da para un montón de situaciones. Aparte, siempre vi que fuimos superiores en todo momento, así que no creo que hayamos jugado mal para tener casi 18 situaciones de gol, que me dijo el analista. Creo que son muchísimas y es porque creo que tenemos que haber jugado un buen partido, lamentablemente no estuvimos bien a la hora de la definición y también por la gran tarde del arquero. Si ves el partido, perdimos dos puntos. Pero creo que si seguimos jugando de la misma forma tenemos más chance de ganar puntos que los que vamos a perder”.

Por último, Oldrá se refirió a los jugadores que llegaron como refuerzos y que todavía no debutaron en Godoy Cruz: “Están en una adaptación, han venido y se han encontrado con un equipo que tiene un funcionamiento. Barrea tuvo una pequeña lesión pero ya calculo la que viene estará a disposición. Guillén jugó la otra vez y a Gaggi tampoco le ha tocado jugar, pero están en una adaptación. Sé que a la larga nos van a dar chances para que se puedan meter en el equipo. Ahora, en tres días, tenemos otro viaje y el jueves tenemos qeu volver a jugar. Después, en cuatro días volver a jugar con Racing, así que vamos a tener que administrar las cargas porque hoy hicieron un gran esfuerzo, con Defensa hicieron otro gran esfuerzo y jugar cada cuatro días a veces se paga”, finalizó el entrenador que cumplió más de cien partidos como entrenador de Godoy Cruz en Primera División.